Imperia il comune più ricco della provincia, 21.178 euro il reddito medio

È Imperia il comune più ricco della provincia, come si apprende dai dati, condivisi dal ministero delle Finanze, sui redditi italiani dichiarati nel 2023 con anno di imposta 2022.

Il comune si attesta in cima alla classifica provinciale, con un reddito medio pari a 21.178 euro, pari quasi al doppio rispetto al corrispettivo del comune di Castelvittorio, 12.312 euro, ultimo in classifica. Nel complesso Imperia, che raggiunge la sessantottesima posizione a livello regionale, si presenta come l’ultima provincia della Liguria e come 2.534esima in Italia. I 21.178 euro imperiesi sono ben lontani dal reddito medio di Portofino, che si attesta il comune italiano più ricco con un reddito medio di 90.610 euro dovuto a 301 contribuenti in totale. Il comune ligure ha sottratto il primato a Lajatico, in provincia di Pisa, che occupa il secondo posto con 52.955 euro di reddito medio.

A seguire, dopo Imperia, nella classifica provinciale, compare San Lorenzo al Mare con 21.097 euro, solo 81 euro lo distanziano da Imperia, e in terza posizione Costarainera con 20.502. A Diano Marina il reddito medio è pari a 19.894, a Cervo 19.576 euro, 18.671 euro a Pontedassio, 17.863 euro a Pieve di Teco. Il piccolo Comune di Armo con appena 79 contribuenti ha comunque un reddito medio di 17.180 euro.

Sono soprattutto i paesi dell’entroterra a occupare le posizioni più basse della classifica. Borghetto d'Arroscia, Pietrabruna e Prelà tra i Comuni dove il reddito medio si attesta sotto i 15 mila euro.