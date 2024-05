Sanremo: pitbull azzannano cane di media taglia e la mano della sua padrona, sgomento e sconcerto questa mattina davanti al Morgana

Negli ultimi giorni le cronache riportano di aggressioni fatali di cani pitbull contro esseri umani finite tragicamente. Non da meno è la notizia di questa mattina dove due cani di questa razza, nonostante fossero al guinzaglio, hanno attaccato una bestiola di piccola taglia ferendola gravemente. È una lettrice che, presente all’episodio, si chiede se non sia il caso di rendere obbligatoria la museruola.

“Questa mattina antistante il bar ‘Il baretto’ di fronte al Morgana in Sanremo – racconta la lettrice -, ero seduta con mio marito e molte altre persone al bar, quando siamo tutti stati testimoni dell'aggressione improvvisa di due cani pitbull di media taglia, ai danni di un cane che tranquillamente stava passando al guinzaglio con la sua padrona. Il cane aggredito credo fosse un Golden Retriever o similare (non mi intendo di razze di cani). I due pit bull erano tenuti a guinzaglio dai loro padroni che pure loro erano seduti al bar. Come detto, al momento del passaggio del Golden R., questi gli si sono avventati e afferratolo al naso non l'hanno più mollato. Scena da panico e, benché i padroni dei cani si prodigassero nel tentativo di staccare i due animali dal Golden R., uno dei due pitbull ha pure aggredito la mano anche della padrona del Golden R.. Qualcuno ha poi suggerito di strizzare i testicoli ai pitbull per farli desistere e così è stato. Ma l'aggressione è durata più di 5 minuti. Sono state chiamate le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute e il povero Golden R. è stato fatto coricare in un'aiuola e medicato alla bell'e meglio con quantitativi di acqua e fazzoletti. Ma ha sanguinato parecchio come pure la mano della sua padrona”.



Questi i fatti ma la lettrice ora riflette sull’accaduto e lancia un appello al sindaco della città dei fiori: “Mi sono guardata intorno e si era formato un capannello di gente, molte delle quali con cani di tutte le taglie e razze e tutti con guinzaglio o tenuti in braccio dai padroni. Nessuno di questi aveva la museruola! Tutto ciò per chiedere Suo tramite al signor Sindaco di Sanremo: ma perché non fare un'ordinanza con la quale si rende obbligatoria la museruola? Tutti e 3 i cani in questione erano tenuti al guinzaglio dai propri padroni ma a cosa è servito? Se fosse passato un bambino? Tutti i giorni si sentono notizie similari! E ne siamo davvero tutti sconcertati. Non voglio più assistere a scene come questa mattina e chiedo gentilmente al signor Sindaco che venga stilata con immediatezza l'ordinanza per obbligatorietà di guinzaglio e museruola per tutti gli animali in circolazione, pena multe severe e certezza delle stesse”.