Tutela della biodiversità degli ambienti fluviali e marini, Spring Climate School sbarca all'Oasi del Nervia (Foto e video)

Tutela della biodiversità degli ambienti fluviali e marini è stato il tema al centro dell'incontro, che si è svolto questa mattina all'Oasi del Nervia tra Camporosso Mare e Ventimiglia, con la biologa marina Chiara Lombardi.

L'evento rientrava tra gli appuntamenti della prima edizione di Spring Climate School di Terre del Rossese, promossa dai comuni liguri di Dolceacqua, Camporosso, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo in collaborazione col DIATI del Politecnico di Torino e con Adaptation, che ha come finalità quella di interpretare le esigenze del territorio e dare soluzioni innovative a chi lo abita e se ne prende cura: dalla sensibilizzazione dei bambini sui rischi naturali attraverso modelli territoriali in scala costruiti con mattoncini LEGO ai temi più cari a questa zona e non solo, quali l’agricoltura e il turismo, fino a laboratori sugli open data per la gestione del territorio, incontri con ricercatori e mapping party.

Dopo l'incontro su 'La diversità è ricchezza, così insegna la natura', molto partecipato, con la famosa biologa marina dell’ENEA Chiara Lombardi e Marco Merola di Adaptation.it presso il Bar del Sole, si è svolta una visita dell'Oasi del Nervia a cura dell'associazione Natura Intemelia APS, che ha illustrato alla biologa marina e ai presenti tutti gli aspetti dell'area protetta.