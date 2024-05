Spring Climate School sbarca a Dolceacqua, Camporosso, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo. Nell’ambito del progetto di marketing territoriale Terre del Rossese la prima edizione prenderà il via in Liguria dal 16 al 19 maggio.

La Spring Climate School di Terre del Rossese è, infatti, promossa dai comuni liguri di Dolceacqua, Camporosso, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo in collaborazione col DIATI del Politecnico di Torino e con Adaptation e ha come finalità quella di interpretare le esigenze del territorio e dare soluzioni innovative a chi lo abita e se ne prende cura: dalla sensibilizzazione dei bambini sui rischi naturali attraverso modelli territoriali in scala costruiti con mattoncini LEGO, ai temi più cari a questa zona ligure e non solo, quali l’agricoltura e il turismo, fino a laboratori sugli open data per la gestione del territorio, incontri con ricercatori e mapping party.

Da due anni i comuni promotori dell'iniziativa lavorano a un progetto di valorizzazione territoriale che prende le mosse dallo studio delle Nomeranze del vino Rossese per delineare quel paesaggio culturale comune ai borghi elencati nel disciplinare della DOCG, al fine di promuovere turisticamente e culturalmente tutta l'area sotto un unico brand, "Terre del Rossese". “L’unicità del nostro territorio è quella di aver sempre dovuto confrontarsi con una natura ostile, a cui abbiamo dovuto imparare a adattarci, gestendone i cambiamenti e le asperità, nel segno di un costante ascolto e rispetto" - dice Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, comune capofila di Terre del Rossese - "Per questo, coi docenti del Politecnico di Torino e con Adaptation, abbiamo ideato questa prima Spring Climate School rivolta alle comunità locali, per poter trovare insieme nuovi strumenti di dialogo col nostro straordinario paesaggio e risposte alle nuove sfide dei cambiamenti climatici”.

Dalla grande attenzione di “Terre del Rossese” alla secolare relazione uomo-natura che connota questi territori, nasce in Liguria la prima Spring Climate School italiana, sotto la direzione di Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico, fondatore di Adaptation. "La prima Climate School italiana 'diffusa' coinvolge cinque comuni della zona di Imperia e nasce con obiettivi molto ambiziosi, formare gli amministratori pubblici locali ed i piccoli imprenditori, informare la popolazione e divulgare i temi della crisi climatica alle giovani generazioni" - spiega il giornalista Marco Merola, direttore scientifico della Scuola - "Il programma, articolato in quattro giorni, è denso di seminari, esperimenti di citizen science e giochi dedicati alle scuole, perché nessuno deve rimanere indietro. La giornata finale sarà dedicata al mare, ne parleremo nella piazza di Camporosso con una delle più quotate ricercatrici italiane, la biologa marina dell'ENEA Chiara Lombardi".

Il programma della Spring Climate School prevede domani, giovedì 16 maggio, al Centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso, in corso Vittorio Emanuele 228, dalle 10 alle 12 Milegoalterritorio della Val Nervia, attività di sensibilizzazione sui rischi naturali, quali rischio sismico e idrogeologico, rivolta alle classi IV e V delle scuole primarie dei comuni di Dolceacqua e Camporosso, a cura del team di Milegoalterritorio. Mediante dei modelli in scala costruiti totalmente in LEGO®, si potranno simulare ed osservare in prima persona gli effetti dei terremoti e dei fenomeni alluvionali in modo coinvolgente ed istruttivo.

Dalle 14.30 alle 16.30, sempre al Centro polivalente Giovanni Falcone, si terrà 'Agricoltura 5.0' con Elena Belcore del Politecnico di Torino, Vittorio Giordano del Politecnico di Torino, Matteo Corsi dell'Università di Genova e Filippo Rondelli dell'associazione viticoltori provincia di Imperia. Durante l’incontro, le diverse voci invitate illustreranno le modalità e le tecnologie più avanzate per gestire i territori agricoli e utilizzare in maniera saggia l’acqua disponibile. Inoltre, si parlerà degli impatti economici di queste pratiche o, sul fronte opposto, di quali potrebbero essere gli impatti del mancato cambio di passo imposto dalla crisi climatica.

Venerdì prossimo, il 17 maggio, al Centro Polifunzionale “Le Rose” a San Biagio della Cima, in via delle Mimose 13, dalle 9.30 alle 11.30 verrà riproposto 'Milegoalterritorio della Val Verbone', attività di sensibilizzazione sui rischi naturali, quali rischio sismico e idrogeologico, rivolta alle classi IV e V delle scuole primarie dei comuni di San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo, a cura del team di Milegoalterritorio. Mediante dei modelli in scala costruiti totalmente in LEGO®, si potranno simulare ed osservare in prima persona gli effetti dei terremoti e dei fenomeni alluvionali in modo coinvolgente ed istruttivo.

Al Castello dei Doria a Dolceacqua, invece, dalle 15 alle 17 si parlerà di Turismo sostenibile con Asja Ausilio del Politecnico di Torino, Monica Gilli dell'Università di Torino, Marilù Cavallero della Cooperativa Dafne e Franco Borgogno di ERI. Un tema delicato che l’incontro affronterà da diversi punti di vista, sociologico, accademico, imprenditoriale e divulgativo, per poter costruire insieme una proposta concreta per il territorio, e non solo.

Sabato 18 maggio nella Sala del Consiglio a Dolceacqua dalle 10 alle 12 vi sarà Open data per la gestione del territorio: teoria e conoscenza degli strumenti mentre dalle 14 alle 16 si terrà Open data per la gestione del territorio: esercitazione pratica con Marco Piras del Politecnico di Torino. Corso, tenuto dal Politecnico di Torino, che mira a costruire nei partecipanti la necessaria conoscenza in tema di recupero, lettura e sfruttamento dei dati, al fine di operare al meglio nei territori di riferimento, sia in fase di decisione politica che di gestione delle attività produttive.

Domenica 19 maggio nella Sala del Consiglio nel comune di Perinaldo, in piazza Mons Antonio Rossi 1, dalle 10 alle 13 si terrà Mapping party con Bianca Federici dell'Università di Genova e associazione GFOSS e Paola Salmona dell'Università di Genova e associazione GFOSS. "Vi è mai capitato di fare una mappa? Forse a scuola. Oggi si trova tutto in rete e quel che non c’è lo si recupera grazie ad un semplice GPS". E’ questo il senso del ‘mapping party’ un evento che coinvolge esperti, utenti meno esperti, cittadini e chiunque abbia voglia di divertirsi creando una mappa condivisa del proprio territorio.

A Camporosso presso il Bar del Sole in via Dante Alighieri dalle 10 alle 12 si terrà La diversità è ricchezza, così insegna la natura con Chiara Lombardi di ENEA e Marco Merola di Adaptation.it. Incontro con la famosa biologa marina dell’ENEA Chiara Lombardi sulla tutela della biodiversità degli ambienti fluviali e marini. Dalle 10 alle 11 è previsto l'incontro con la biologa marina Chiara Lombardi mentre dalle 11 alle 12 verrà proposta una visita dell'Oasi del Nervia con Chiara Lombardi a cura dell'associazione Natura Intemelia APS.

Tutti gli eventi sono liberi e ad accesso gratuito, previa iscrizione sul sito www.terredelrossese.it.