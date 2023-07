Botte, minacce e stalking alla sua ex, dopo 20 giorni finalmente arrestato dalla Polizia un 55enne

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 55ene che vive nella città dei fiori (ma è originario di Imperia) per lesioni alla ex compagna e stalking.

L’arresto è avvenuto il 18 luglio scorso, a seguito dei gravi comportamenti tenuti dall’uomo verso la sua ex compagna, in particolar modo al termine della loro relazione. Dall’inizio del mese e in diverse circostanze, la Polizia è intervenuta in soccorso della vittima, in quanto la donna si trovava in serio ed effettivo pericolo per la propria incolumità.

In particolare il 1° luglio, quando un suo vicino aveva sentito chiedere aiuto e notato su un terrazzo, che un uomo la stava picchiando. Giunti sul posto, la vittima ha spiegato agli agenti che l’uomo l’aveva picchiata in preda ai fumi dell’alcol, rubandole anche le chiavi di casa e il cellulare.

Nei giorni successivi il 55enne ha continuato, aggredendo la donna verbalmente sul luogo di lavoro e in quelli da lei frequentati, introducendosi perfino in casa a sua insaputa, danneggiando la serratura ed impedendole in tal modo di chiudere la porta. Tutti atteggiamenti che avevano ingenerato nella vittima un grave senso di ansia nonché effettivo timore per la propria incolumità.

Non contento l’uomo ha anche forato le ruote dell’auto della donna, causandole anche problemi per raggiungere il luogo di lavoro. Ma non solo: la tempestava di messaggi di insulti, offese, denigrandola e deridendola, controllando tutti i suoi spostamenti in modo tale da costringerla a chiudersi in casa dopo il lavoro.

La vittima, per timore di incontrare il suo ex compagno evitava perfino di uscire, chiudendosi in casa con mezzi di fortuna dopo i diversi danneggiamenti subiti sia alla porta di ingresso, la cui serratura era stata riempita di colla che di fatto ne impediva la chiusura con la chiave, sia agli altri infissi. Finalmente, il 18 luglio, il Gip ha disposto l’arresto dell’uomo e il suo accompagnamento in carcere.