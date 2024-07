Speciale Weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio il fine settimana in provincia di Imperia

Come per il weekend scorso, visto il numero sempre più elevato di eventi nella nostra provincia, cerchiamo di proporvi quelli, a nostro avvisto, più interessanti. Iniziamo appunto con il segnalarvi gli appuntamenti da non perdere di quest’oggi, sabato 27 luglio.

Uno in particolare spicca tra tutti ed è l’Agosto Medievale di Ventimiglia dove animazioni, costumi, taverne, abiti e giochi a tema porteranno indietro nel tempo residenti e turisti. La tradizionale manifestazione, giunta alla sua 49ª edizione, quest’anno avrà come tema il legame tra Grimaldi e Doria e, per l'occasione, verranno rievocati gli intrighi politico-familiari avvenuti tra il XV e il XVI secolo.

Si inizia questa sera, dalle 20.30, con il raduno della permissione in piazza della Cattedrale. Dalle 21 partirà il corteo storico. I figuranti, che rappresentano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia, sfileranno in abito storico. Si terrà poi l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro e la richiesta al sindaco per l'inizio delle competizioni. La novità di quest'anno sarà la disfida di drappi e tamburi con il torneo dei sestieri e lo spettacolo con giochi di bandiera. Domani, invece, vi sarà la Notte della contesa in piazza della Libertà dalle 21 e prevede la lettura del bando, la cerimonia di giuramento e l'assegnazione delle corsie. Si terrà poi il ‘campo de li giochi’, una competizione tra Sestieri in vari giochi storici come tiro alla fune, corsa con l'anello e il portatore.



Passiamo agli spettacoli musicali e teatrali di oggi:



In Banchina Aicardi a Imperia, per la rassegna ‘Musica sotto le Gru’, questa sera sarà ospite il comico e attore genovese Enrique Balbontin per una serata all'insegna della risata: uno spettacolo che condurrà il pubblico alla scoperta della tipica accoglienza ligure fino alle lezioni di savonese, in una carrellata di personaggi e situazioni dolceamare sapientemente valorizzate da uno dei maestri liguri dell'arte dell'ironia. In apertura la cantautrice ligure Chiara Ragnini: da anni attiva sulla scena indipendente, aprirà la serata del comico ligure presentando in anteprima alcuni inediti che andranno a comporre il nuovo disco ‘Cuoresanto’ in uscita il prossimo anno. L’ingresso è gratuito.



La location unica delle terrazze di San Costanzo a Sanremo ospita questa sera l’ultimo appuntamento dell’11ª edizione di Bravo Jazz 2024. E a chiuderla con il botto sarà ‘On the House by Bambino feat. Alex ™’. Si tratta di una vera e propria festa del live e delle jam cittadine, con musicisti abituati a gravitare intorno alla figura di Alex, poliedrico e talentuoso trombettista italo australiano. E, come in ogni festa, la serata prosegue con Wir Ium ed il suo dj set assolutamente particolare. Valerio Tudini è in assoluto il dj con più carisma musicale, tanto da poter spaziare tra i suoni jazz, latin, swing con selezioni particolarmente ricercate e particolari.



Anche il Perinaldo Festival è arrivato alle battute finali della sua 18ª edizione dopo una settimana di musica jazz e classica, trekking nei boschi, gastronomia e molto altro.

Questa sera dalle 19.30 è in programma la Festa della Musica con un concerto d’archi, musica classica e da camera che terminerà con la rappresentazione de ‘La fattoria degli animali’ (Animal farm, 1945) di George Orwell. Romanzo distopico strutturato come una favola, vede gli animali di una fattoria, stanchi dei soprusi, ribellarsi agli umani. Cacciato il proprietario, daranno vita a un nuovo ordine fondato sull'uguaglianza. Ben presto, però, emergerà tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con astuzia, cupidigia e prepotenza si imporranno sugli altri animali. La serata si concluderà con un concerto rock in piazza San Nicolò.

Domani alle 11, la chiusura è affidata all’Orchestra d'archi del Perinaldo festival e della Symphonic Taxi Orchestra. L'orchestra d'archi del festival esegue un programma barocco che spazia da Telemann a Vivaldi a Jommelli. Successivamente una seconda orchestra di allievi dei corsi affiancherà la Symphonic Taxi Orchestra nell'esecuzione di Photosyntesis, brano di Davide Sanson per archi e percussioni vegetali.

Un’Orchestra, quest’ultima, che accoglie allievi del laboratorio ‘Suono anch’io’ (dipartimento disabilità della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Valle d’Aosta), docenti della SFOM e dell’Istituto Musicale Pareggiato, neodiplomati e allievi di differenti scuole di musica, volontari dell’Associazione Tamtando.

Serate conclusive anche per Concerti delle Logge di Imperia. Questa sera, dalle ore 22.00, si esibirà il Duo Mistral: Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte. Il pubblico parteciperà a un ‘Viaggio tra Europa e America Latina’ con temi da Morricone, Gualdi, Grgin, Milani, con le danze latine di Mangani e musiche di tradizione ebraica. Ultimo appuntamento domani alla stessa ora con il Trio violino, flauto e fisarmonica composto da Giovanni Sardo, Anton Serra e Sergio Scappini e il fascino del tango per il concerto ‘Il Tango, dalle origini ad Astor Piazzolla’.



Ci spostiamo a Vallecrosia, città alta, dove questa sera la Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della luna’ mette in scena ‘Il Ladro’, farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti. La rappresentazione racconta la storia di un ladruncolo di appartamenti, sorpreso a rubare dal proprietario, che lo lega, ma non è capace di gestire al meglio la situazione. Ne seguirà una serie di eventi comici fino alla conclusione, imprevedibile e stravagante.

Il Palco sul mare del Comune di San Lorenzo al Mare ospiterà un incontro con il cantautore ligure Simone Alessio in arte ‘Garibaldi’ che presenterà il suo libro ‘Protomorfosi - L'origine del cambiamento’ ed eseguirà alcuni suoi brani tratti dal nuovo disco. Ad accompagnare sul palco l’artista ci sarà la poliedrica scrittrice Giulia Quaranta e l’artista Stefano Cassiano che esporrà diverse opere connesse e create per il romanzo.



A proposito di presentazioni librarie da non perdere l’appuntamento questa sera all'Auditorium Comunale di Ospedaletti con Serena Bortone che presenterà il suo libro ‘A te vicino così dolce' edito da Rizzoli. ‘A te vicino così dolce’ è il suo primo libro scritto da sola e parla di una storia che nasce alla fine degli anni Ottanta, quando Internet non c'era e le informazioni transitavano solo attraverso le chiacchiere o i libri. Serena e Vittoria sono inseparabili, condividono tutto dall'infanzia: versioni di greco e discoteche, fughe in motorino dal liceo prestigioso del quartiere Trieste di Roma e brividi di libertà vissuti durante i tanto attesi soggiorni studio a Londra. Per entrambe, l'amicizia reciproca è salvezza e supporto rispetto al senso di inadeguatezza.

E poi ci sono le Sagre che sono un po’ l’asso pigliatutto di ogni estate.

Entra stasera nel vivo presso l'area manifestazioni di Piazzale Olimpia, a San Bartolomeo al mare, la Festa dei Rebatta Buse, uno tra i più gettonati appuntamenti estivi del comprensorio. Specialità gastronomiche (dal pan fritto, alla carne alla brace), accompagnate da ottimi vini e fiumi di birra, musica e tanta allegria sono gli ingredienti principali dell'evento. Per quello che riguarda la musica questa sera si esibiranno le band ‘Nosmet rock band’ & Lenny Jay – Michael Jackson Tribute, mentre domenica sarà la volta della Long Island Band e della Dejavu, Cover Band a 360° musica revival anni 70-80-90-2000 e oltre.

Rocchetta Nervina ospiterà la ‘Sagra della capra & fagioli' mentre Pietrabruna, nell’ambito della Festa della Lavanda, organizza una serata all'insegna della buona musica e del buon cibo: ravioli, grigliata, fiorentine, deliziosi dolci, il tutto innaffiato da buon vino e birra artigianale. La frazione Sasso di Bordighera allestisce come da tradizione una sagra enogastronomica e danzante. Spostandoci nell’entroterra a Dolceacqua terra banco la ‘Sagra dei Frescicei’ (frittelle di verdura). Nella frazione Villa Viani di Pornassio è di scena (oggi e domani) la 45ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini. Gli stand gastronomici saranno aperti alle 19; dopo le 21 inizieranno anche le danze il sabato con l’orchestra ‘Giuliano e i Baroni’, molto apprezzata in Liguria e dintorni e la domenica con ‘Christian e la luna nueva’. Santo Stefano al mare e a Seborga ospiteranno la ‘Sagra dei ravioli’.

Ecco il meglio della giornata di domenica 28 luglio.

Domani alle ore 21.30 presso il Piazzale al Mare di Ospedaletti è in programma lo spettacolo di cabaret con Pino Campagna dal titolo ‘Io...superterrone’. Esponente della cosiddetta 'AreaZelig', ha lanciato frasi tipo 'Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?' divenute tormentone per un certo periodo di tempo. ‘Io...superterrone’ è il racconto di un lungo e immaginario viaggio attraverso l'Italia mettendo in scena le usanze regionali, le tradizioni popolari, la metamorfosi dei linguaggi comuni e il modo unico di essere Italiani.

Per la festa dei 90 anni del ‘San Marco beach’ di Bordighera è stata chiamata ad animare l’evento la cantante per grandi e piccini Cristina D’Avena affiancata dai dj Mumu, Pyse, Lukino e Dany animation. La festa inizierà alle 18.30.

Luca D'Alessio, Federica Carta, Cioffi, Enrico Nigiotti, Wax, Fresh 'N' Clean saranno gli ospiti musicali della manifestazione (ad ingresso libero) ‘30 minuti di Bellezza’ in programma domani sera al Molo delle Tartarughe di Diano Marina.

‘Chi dice donna dice..’ è il titolo dello spettacolo teatral-musicale messo in scena al Castello Doria di Dolceacqua dagli attori dell’associazione Liber Theatrum: Barbara Piombo, Caterina Valsecchi, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Lucia Gargano, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani, Silvia Oliva e Stella Perrone.





Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo