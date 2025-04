Terre medievali di Liguria: il Santuario della Madonna delle Grazie a Isolabona, adorato dalla Principessa Grace Kelly (Foto)

Il Santuario della Madonna delle Grazie fu costruito a navata unica nel tardo Medioevo (XV secolo), su un luogo di devozione popolare, lungo l’antica strada per Pigna, come ringraziamento per la fine della peste nera. Al Santuario era molto legata la principessa di Monaco, Grace Kelly, moglie del principe Ranieri III.

Nel 1956, durante il viaggio di nozze con il principe Ranieri, Grace Kelly visitò il Santuario della Madonna delle Grazie a Isolabona. La principessa, profondamente devota alla Madonna, donò al Santuario una corona d’oro e d’argento, ancora oggi conservata come preziosa reliquia. All’interno, il Santuario conserva splendide pitture murali di epoche diverse, tra cui alcuni affreschi del 1490 che decorano il muro di fondo dell’abside. Questi sono riconducibili all’ambito della scuola di Giovanni Canavesio. Sono inoltre presenti affreschi attribuibili al celebre pittore ligure Giovanni Cambiaso (1495-1579), autore di numerose opere realizzate alla fine del XV secolo nel Ponente ligure e in Val Nervia.

Il Santuario è tutt’oggi un importante luogo di pellegrinaggio per i fedeli cristiani, e ogni anno vi si svolgono festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Importante la preziosa consulenza lo storico dell’arte Alessandro Giacobbe, autore di numerosi libri, pubblicazioni e studi sulla pittura antica nel Ponente ligure.

(Foto di Cristian Flammia)