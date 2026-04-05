Grande successo a Taggia per la tradizionale caccia alle uova di Pasqua tra giochi, spettacoli e sorrisi

Un pomeriggio all’insegna della gioia, della creatività e della condivisione ha animato ieri i vicoli del borgo, dove si è svolta la tradizionale caccia alle uova di Pasqua organizzata dal Centro Aiuto alla Vita insieme all’Associazione Talea, in collaborazione con il Comune di Taggia. L’iniziativa ha registrato una partecipazione straordinaria, con centinaia di bambini impegnati nella ricerca degli ovetti, trasformando il centro storico in un vivace scenario di festa. Tra risate e corse, i più piccoli hanno vissuto momenti di spensieratezza che hanno coinvolto anche le famiglie presenti.

Ad arricchire il programma non sono mancati spettacoli coinvolgenti, tra cui l’esibizione di una trampoliera capace di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Spazio anche alla fantasia grazie ai laboratori creativi, dove i bambini si sono cimentati nella realizzazione e decorazione di uova di Pasqua e coniglietti. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo: tanti ovetti trovati, sorrisi e un’atmosfera di festa condivisa che ha coinvolto l’intera comunità. “Un evento che si conferma, anno dopo anno, un appuntamento atteso e partecipato”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando il valore sociale dell’iniziativa, capace di regalare momenti di serenità alle famiglie del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Assessorato al Turismo, all’assessore Barbara Dumarte e al suo ufficio per la collaborazione, così come alla consigliera Chiara Cerri per la presenza durante il pomeriggio. Un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo unire divertimento e comunità, lasciando nei partecipanti il ricordo di una giornata speciale.