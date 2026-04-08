Ventimiglia, la Fiera di San Giuseppe anima il centro storico con arte diffusa tra carruggi e piazzette

Nel cuore del centro storico di Ventimiglia, domenica prossima torna la Fiera di San Giuseppe, trasformandosi in un’esperienza immersiva tra arte, creatività e condivisione. Organizzata dal Comune, la manifestazione si sviluppa tra carruggi e piazzette medievali, dove l’arte esce dagli spazi chiusi per incontrare il pubblico all’aperto, passo dopo passo. Un percorso suggestivo che invita cittadini e visitatori a lasciarsi guidare dalla curiosità.

Protagonisti dell’iniziativa sono Confesercenti Intemelia e il Collettivo ART.e che, dopo il successo della mostra a San Francesco, propongono un nuovo punto d’incontro dedicato all’espressione artistica. “Un luogo in cui non si espone soltanto, ma si condivide”, sottolineano gli organizzatori. La zona del Funtanin, con il caratteristico Vico della Torre, diventa così una vera e propria location naturale, capace di accogliere opere e creazioni in un contesto intimo e vibrante. Un angolo suggestivo dove ogni lavoro racconta una storia, dando vita a “una immersione in una tempesta di colori e di forme”.

Numerosi gli artisti e artigiani presenti, tra cui Beyota, Ciencia Lorenza, Ciuffardi Stefania, Cucinotta Fausta, Goffredo Salvatore “Bob”, Lisandra, Lo Passo Rosella, Magda Glaza, Molonaro Laura, Panza Daniela, Pescina MariaRosaria e Saglibene Giuseppe. La Fiera si conferma così non solo come appuntamento tradizionale, ma come occasione per vivere il centro storico in modo nuovo, riscoprendo il valore dell’arte condivisa e del territorio.