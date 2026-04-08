Sanremo, torna il “Salotto Esoterico” del CSI: focus su araldica e simbolismo con Faris La Cola

Nuovo appuntamento con i “salotti esoterici” organizzati dal Centro Sociologico Italiano (CSI), in programma venerdì prossimo alle 18 nella sala convegni del prestigioso Palazzo Roverizio, in via Escoffier, nel cuore di Sanremo. Dopo il grande interesse suscitato dal precedente incontro, in cui il professor Sergio Castellino ha approfondito con competenza e passione la figura di René Guénon, celebre esoterista e filosofo francese, il nuovo appuntamento propone un tema altrettanto affascinante: l’araldica e il suo simbolismo, analizzati in relazione alle discipline esoteriche come l’alchimia e la tradizione latomistica.

Sebbene nella società contemporanea nobiltà e stemmi araldici sembrino appartenere sempre più al passato, relegati a una dimensione storica e di heritage, il loro linguaggio simbolico conserva un valore e un interesse ancora attuali, soprattutto in chiave culturale e interpretativa. A guidare il pubblico in questo percorso sarà Faris La Cola, figura di spicco nel panorama culturale sanremese: studioso, scrittore, editore e presidente dell’Accademia della Pigna e del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”. Conosciuto anche come musicista jazz con il nome d’arte Freddy Colt, ha collaborato con programmi televisivi come “Unomattina Estate” e “Zelig Facciamo Cabaret”, oltre a essere direttore artistico della rassegna “Zazzarazzaz – Festival della Canzone Jazzata”.

Un incontro che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni, capace di unire storia, simbolismo e tradizione esoterica in un contesto di grande fascino culturale.