ACI Storico, a Sanremo torna “Ruote nella Storia” durante il 73° Rallye Sanremo

Il Club ACI Storico vuole essere una casa comune in cui i Soci - persone che condividono l’amore per l’auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività di cui in Italia sono state scritte pagine epiche ed indimenticabili – possano condividere passioni, iniziative e, se necessario, battaglie per la difesa degli interessi dei veri appassionati e per la salvaguardia della storia dell’auto.

L’ACI, coerentemente con la propria missione statutaria ed istituzionale, ha intrapreso con decisione la strada dell’impegno a favore della salvaguardia del patrimonio storico automobilistico e dei veri collezionisti di auto d’epoca.

Il 17 e 18 ottobre 2026, in occasione della manifestazione sportiva automobilistica 73° Rallye Sanremo, si svolgerà il 6° Sanremo Ruote nella Storia valido quale raduno per auto storiche.

Il raduno rientra nel programma ufficiale della manifestazione sportiva iscritta a calendario nazionale ACI Sport e si svolge nell’ambito delle iniziative dell’ACI Storico. Per la partecipazione è sufficiente il possesso di una tessera ACI in corso di validità, una per equipaggio. Per coloro che ne sono sprovvisti, la tessera verrà rilasciata da Automobile Club Ponente Ligure.

Sono ammesse a partecipare tutte le auto storiche immatricolate fino al 31.12.2000 (decisione FIA del 22.10.2024) autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico e con una storia legata al mondo dei rally e delle auto da corsa. Saranno accettate le prime 50 iscrizioni regolarmente pervenute.

Per la partecipazione al raduno che non ha natura agonistica non è obbligatorio l'utilizzo di abbigliamento tecnico.



Tutte le informazioni verranno pubblicate sui siti ufficiali:

https://www.rallyesanremo.it/

https://ponenteligure.aci.it/



