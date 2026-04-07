Il Lions Day a Bordighera: in programma la “Passeggiata a 6 zampe” per sensibilizzare sui cani d’assistenza

In occasione del Lions Day 2026, in programma l’11 e 12 aprile, il territorio si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi della giornata di sabato: la “Passeggiata a 6 zampe”, un’iniziativa aperta a tutti dedicata alla scoperta del ruolo fondamentale dei cani d’assistenza.

L’evento, organizzato con la collaborazione di diverse realtà associative e istituzionali, si terrà sabato 11 aprile alle ore 15:00, con partenza da Palazzo del Parco. Il percorso si snoderà lungo il suggestivo Lungomare Argentina, con arrivo previsto nella zona dell’Hotel Parigi.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere consapevolezza e inclusione, invitando cittadini e famiglie a partecipare a una camminata condivisa insieme ai propri amici a quattro zampe. Come sottolineato dagli organizzatori, “camminiamo insieme per conoscere i cani d’assistenza”, veri e propri supporti indispensabili per molte persone.

Durante il pomeriggio è prevista anche una dimostrazione speciale intitolata “Il Collare d’Oro”, dedicata a mostrare concretamente come i cani aiutano le persone con epilessia, offrendo un importante momento di informazione e sensibilizzazione su una tematica spesso poco conosciuta.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Lions Day con messaggio chiaro e diretto: “Zampe che fanno la differenza: non essere indifferente!”

Per partecipare è possibile iscriversi tramite QR code dedicato. Un’occasione per approfondire il valore del legame tra uomo e animale, all’insegna della solidarietà.