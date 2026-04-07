Accademia della Pigna a Milano: Aldo Spinelli guida la lectio “Letteratura Potenziale”

A seguito i primi appuntamenti del secondo anno di attività della Cattedra, e rispettivamente a cura di Domenico Graglia, Fabio Barricalla, Alberto Pulinetti, Marco Maiocchi e Freddy Colt… questo sabato arriva l’appuntamento curato da Aldo Spinelli, ‘patafisico d’eccezione!

Il sesto incontro lezione-workshop organizzato dalla Cattedra di Patafisica dell’Accademia della Pigna, in collaborazione con Fondazione Pata, avrò luogo sabato 11 aprile, alle ore 15.30, a Milano, presso la sede di Opdipo (OPificio di Disegno Industriale Potenziale) in Via Previati.

L’artista e giocologo Aldo Spinelli, grande Patafisico, maestro giocoliere del linguaggio, condurrà i partecipanti in un turbinio di creazioni ludico-artistiche, sviluppate direttamente dai partecipanti, che avranno come materiale di partenza esclusivamente il linguaggio.

Assisteremo alla creazione di componimenti brevi che riscriveranno giocosamente (e con irriverenza) le poesie che tutti noi abbiamo studiato a scuola, inventeranno nuovi haiku, impareranno le tecniche e comporranno acrostici, lipogrammi, parteciperanno a gare di metagrammi e tanti altri giocosi esercizi per la mente.

Il tutto sarà intervallato da mirabolanti esempi di ardite e godibilissime costruzioni linguistiche!

L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono molto limitati; per partecipare scrivere a fondazionepata@officinebrand.it.

Aldo Spinelli – Milano, 1948 – è un Artista italiano, membro dell’OpLePo (Opificio di Letteratura Potenziale) e creatore di giochi. Autore per la radiotelevisione svizzera italiana ha tenuto rubriche fisse su quotidiani e periodi italiani come Corriere della Sera, LINUS, Pergioco. E’ consulente per Hasbro, Mattel, Clementoni e ha collaborato con Fabbri Editori creando le enciclopedie Carte, Il mondo dei giochi e Carte da gioco.

Il secondo Anno della Cattedra di ‘Patafisica, grazie alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà poi fino a Giugno, con diversi appuntamenti e non solo a Sanremo ma anche a Milano e Val della Torre (Città Metropolitana di Torino).



I Prossimi Appuntamenti:

Sabato 18 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 si brinda per il Finissage della mostra “Laval est Pataphysique” con performance artistiche.



Sabato 25 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 Vernissage! Si inaugura la mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.



Maggio

Sabato 9 ore 16:00/ 18:30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Giovanni Ricciardi - Disegno creativo: diversi esperimenti da “crea i puntini e uniscili”, a “il dettato grafico”, a “il disegno aumentato” a “sculture di carta” e altro ancora.



Sabato 23 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Luisa Repola - Musica potenziale: realizzazione di esecuzioni musicali con strumenti anomali e con restrizioni. Adatto anche a chi non è competente di musica.



Sabato 30 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una “giraffa” amica.



Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28

Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti in arrivo da tutta Italia (e non solo) per una 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica di Accademia della Pigna di Sanremo!

È prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale di testimonianza delle attività scolte

Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it



Nota. Il programma è suscettibile di cambiamenti: gli iscritti saranno tempestivamente avvisati di ogni variazione.

