Dolceacqua, tornano i misteri e le leggende del Ghost Tour

La stagione 2026 di Autunnonero si apre ufficialmente sabato 11 aprile alle 22:00 con il ritorno del Ghost Tour Dolceacqua in una versione profondamente rinnovata.

Nato nel 2016, il Ghost Tour Dolceacqua compie quest’anno dieci anni. Fin dal suo esordio, il progetto si è distinto per una formula originale che unisce ricerca storica e racconto orale. Non una visita guidata, né uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza narrativa in notturna condotta dagli Storyteller, i narratori di Autunnonero.

Il percorso si sviluppa nel cuore più antico del borgo, la Téra, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, e accompagna il pubblico in un itinerario tra miti pagani, processi alle streghe, alchimia, superstizioni, conoscenze dimenticate e antiche paure.

La grande novità del 2026 è la completa riscrittura del tour, curata dal suo ideatore Andrea Scibilia. Il nuovo lavoro nasce da fonti storiche, ricerche d’archivio e nuovi collegamenti narrativi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza ancora più immersiva e più coerente con la mentalità, le credenze e le paure delle epoche attraversate dal percorso.

Anche la narrazione a due voci è stata ripensata. Gli Storyteller di Autunnonero, che guidano il pubblico lungo il tour, non osservano più il passato con uno sguardo contemporaneo, ma raccontano i fatti dall’interno del loro tempo, attraverso un racconto orale ancora più vivo, dinamico e coinvolgente.

“Il Ghost Tour Dolceacqua è nato nel 2016 e in questi anni è stato accolto con grande entusiasmo, ma sentivo che era arrivato il momento di rimettere mano ai testi”, spiega Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero. “La nuova versione nasce dal desiderio di rendere il racconto più immersivo e più coerente con la mentalità e con le paure del tempo. Ghost Tour è un nome ormai riconoscibile, ma quello che proponiamo è un’esperienza completamente originale: un modo per vivere e comprendere il passato di un luogo attraverso le voci, le emozioni e le credenze di chi lo abitava”.

Con questa nuova edizione, Autunnonero inaugura dunque la stagione 2026 tornando a Dolceacqua con un’esperienza rinnovata. Un percorso in cui documenti, leggende e memoria locale prendono forma nella narrazione orale che da sempre distingue i Ghost Tour.

La stagione proseguirà poi sabato 25 aprile con il ritorno del Ghost Tour Triora, affiancato quest’anno anche dalle nuove date del Ghost Tour privato.

Date Ghost Tour Dolceacqua 2026

(partenza ore 22:00 davanti al Ponte Vecchio, durata circa 1h30)