Olivetta San Michele premia Angelo Pintus con l’“E pirun d’oc”, la massima onorificenza comunale 2026

Sarà Angelo Pintus il primo insignito del premio “E pirun d’oc”, la massima onorificenza istituita dal Comune di Olivetta San Michele. La commissione comunale ha scelto il noto attore e comico per inaugurare l'edizione 2026 del riconoscimento, destinato ogni anno a una personalità di rilievo legata al paese occitano del Ponente ligure. «La madre di Angelo Pintus proviene proprio da Olivetta San Michele. Non potevamo scegliere, per l’avvio di questo premio che intendiamo conferire ogni anno ad una personalità importante legata al nostro paese, una scelta così forte come quella di Pintus, presente praticamente ovunque, al cinema, nei grandi teatri, in tv, e ora anche nelle piattaforme streaming internazionali», dichiara il sindaco Adriano Biancheri.

Il primo cittadino sottolinea inoltre il forte legame che l'artista ha sempre mantenuto con il borgo. «Angelo Pintus ha sempre amato il comune di Olivetta San Michele e ha sempre lavorato tenendo presenti le sue radici, facendo conoscere a tutto il pubblico nazionale e internazionale il nome e la bellezza del nostro paese», prosegue Biancheri. «La sua vasta attività nei più diversi ambiti è sempre stata associata a Olivetta San Michele. Lo confermano anche i numerosi richiami a episodi legati alla sua presenza nel nostro paese, diventati spunti per i suoi sketch». Nato a Trieste nel 1972, Pintus ha trascorso parte della sua infanzia proprio a Olivetta San Michele, dove ha frequentato le scuole elementari. Dopo gli esordi come animatore nei villaggi turistici, il suo percorso artistico lo ha portato alla ribalta televisiva come cabarettista, imitatore e conduttore, conquistando rapidamente anche i grandi palcoscenici italiani.

Tra le sue esibizioni più celebri figurano quelle al Mediolanum Forum di Assago, al Teatro Romano di Ostia Antica e all'Arena di Verona, tappe che hanno consolidato il suo successo davanti a migliaia di spettatori. Importante anche il suo percorso cinematografico. Dopo il debutto nel 2014 con Tutto molto bello, diretto da Paolo Ruffini, Pintus ha alternato teatro e cinema. Tra i lavori più recenti spicca Dove osano le cicogne (2025) di Fausto Brizzi, commedia che affronta con ironia e sensibilità i temi della paternità e della maternità nell'epoca contemporanea. Negli ultimi anni l'artista ha inoltre rafforzato la sua presenza sulle piattaforme streaming, partecipando come ospite e giudice a diverse edizioni di "LOL – Chi ride è fuori" su Amazon Prime Video. Nel 2025 ha anche condotto la quinta edizione del programma insieme ad Alessandro Siani.

Accanto alla carriera artistica, il Comune ha voluto evidenziare anche il costante impegno solidale di Pintus. Nel corso degli anni ha promosso e sostenuto iniziative benefiche a favore di diverse strutture ospedaliere, tra cui l'ospedale di Vizzolo Predabissi, per il quale ha contribuito all'acquisto di una ludobarella destinata ai bambini, e l'ospedale di Treviglio, sostenendo la dotazione di apparecchiature per le madri partorienti. Non è mai mancato, infine, il suo supporto alle raccolte fondi promosse dalle associazioni locali di Olivetta San Michele, un impegno che rafforza ulteriormente il significato del premio conferito dal suo paese d'origine.

Con l'assegnazione ad Angelo Pintus del primo “E pirun d’oc”, Olivetta San Michele rende omaggio non solo a una delle figure più amate dello spettacolo italiano, ma anche a un artista che non ha mai dimenticato le proprie radici.