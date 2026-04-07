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Eventi | 07 aprile 2026, 14:21

A Sanremo una conferenza su "Il simbolo nell'arte cristiana, nelle chiese e nelle cattedrali"

Incontro proposto dall'associazione culturale Aquila Revelans e dal Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia

A Sanremo una conferenza su &quot;Il simbolo nell'arte cristiana, nelle chiese e nelle cattedrali&quot;

"Il simbolo nell'arte cristiana, nelle chiese e nelle cattedrali" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta giovedì 16 aprile alle 18 al grand hotel Des Anglais a Sanremo dall'associazione culturale Aquila Revelans in sinergia con il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia.

Un incontro in cui si parlerà di simbolismo. "Organizzeremo un'interessante conferenza sul simbolo nell'arte cristiana" - svelano gli organizzatori - "Verrà proposto un viaggio attraverso l'interessante mondo del simbolismo  nell'ambito della tradizione cristiana, dalle Scritture fino alle chiese e alle cattedrali, evidenziandone le diverse sfaccettature".

I relatori dell'evento, a ingresso libero, saranno Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans, e Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia.

Elisa Colli

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