A Sanremo una conferenza su "Il simbolo nell'arte cristiana, nelle chiese e nelle cattedrali"

"Il simbolo nell'arte cristiana, nelle chiese e nelle cattedrali" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta giovedì 16 aprile alle 18 al grand hotel Des Anglais a Sanremo dall'associazione culturale Aquila Revelans in sinergia con il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia.
Un incontro in cui si parlerà di simbolismo. "Organizzeremo un'interessante conferenza sul simbolo nell'arte cristiana" - svelano gli organizzatori - "Verrà proposto un viaggio attraverso l'interessante mondo del simbolismo nell'ambito della tradizione cristiana, dalle Scritture fino alle chiese e alle cattedrali, evidenziandone le diverse sfaccettature".
I relatori dell'evento, a ingresso libero, saranno Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans, e Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia.