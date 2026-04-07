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Eventi | 07 aprile 2026, 12:53

Ventimiglia: successo per l’inaugurazione della rassegna cinema per bambini: “Coco” conquista famiglie e giovani spettatori

Grande partecipazione al primo appuntamento al teatro comunale: ingresso gratuito e nuove proiezioni in programma fino a maggio per offrire alle famiglie momenti di cultura e condivisione

Ventimiglia: successo per l’inaugurazione della rassegna cinema per bambini: “Coco” conquista famiglie e giovani spettatori

Grande partecipazione e entusiasmo hanno accompagnato la proiezione inaugurale della rassegna di proiezioni dedicata ai più piccoli. Il film “Coco” ha registrato un grande successo di pubblico, richiamando numerose famiglie e confermando il valore dell’iniziativa come momento di condivisione ed emozione.

L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna del cinema di qualità, capace di coinvolgere grandi e piccoli attraverso temi universali come la famiglia, la memoria e il perseguimento dei propri sogni.

Si riporta di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti della rassegna, in programmazione sempre alle ore 16:30:

Domenica 12 aprile 2026“Il gobbo di Notre Dame”
Sabato 18 aprile 2026“Ratatouille”
Domenica 26 aprile 2026“Spirit - Cavallo selvaggio”
Domenica 3 maggio 2026“La strada per El Dorado”

Le proiezioni continueranno a svolgersi presso il teatro comunale, recentemente potenziato con tecnologie di ultima generazione, e confermandosi come spazio di incontro e aggregazione per tutta la comunità.

L’ingresso sarà gratuito, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile e offrire alle famiglie del territorio nuove occasioni di svago culturale condiviso.

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