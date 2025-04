Sanremo: gli studenti dell'Istituto scolastico Colombo protagonisti a Palazzo Bellevue (Foto e Video)

La sala consiliare di Palazzo Bellevue ha ospitato un incontro speciale tra sessanta studenti dell’Istituto Colombo (classi prima e seconda) e l’amministrazione comunale. Un incontro con cui la politica locale si è presentata ai ragazzi, illustrando il funzionamento della macchina amministrativa comunale e prestandosi alle loro domande.

Ad accogliere i ragazzi nella storica sede del Comune di Sanremo il sindaco Alessandro Mager, la giunta comunale al completo, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e diversi consiglieri. Un’occasione unica, come ha ricordato lo stesso sindaco: “Quando ero studente non ho mai visitato la Sala consiliare. L’ho fatto solo più tardi, per curiosità personale. È una bella opportunità quella di oggi”.

Durante l’incontro, il primo cittadino ha illustrato il funzionamento dell’amministrazione comunale, soffermandosi sulla realtà specifica di Sanremo, per poi fare una breve riflessione sulla politica attuale: “Purtroppo – ha sottolineato – si registra un crescente distacco dei cittadini dalla vita pubblica. È un peccato, perché il voto è uno strumento fondamentale per contribuire alla politica, sia locale che nazionale”.

Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha lanciato un appello accorato agli studenti: “Organizziamo tante iniziative, ma purtroppo i giovani sono sempre meno presenti. Vi invito a partecipare, per conoscere la nostra storia e costruire insieme il futuro”.

Tra gli interventi più sentiti, quello del vicesindaco Fulvio Fellegara, anche assessore alle scuole e alle politiche giovanili: “Siamo partiti dal presupposto che la città è di tutti, anche dei ragazzi che ancora non votano. Non potete limitarvi a subirla". Fellegara ha rimarcato due progetti rivolti ai più giovani: la ricostituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che prevede un dialogo diretto con l’amministrazione, e il ritorno del Tavolo dei Giovani, con incontri tematici su scuola, cultura, sport e ambiente. Inoltre, è in corso la distribuzione della Costituzione italiana a tutti i neomaggiorenni.

A seguire, hanno preso la parola diversi assessori. Alessandro Sindoni ha evidenziato l’importanza dell’ascolto: “Ci interessa quello che piace a voi. Non vedo l’ora di conoscere le vostre idee”. Giuseppe Sbezzo Malfei, assessore al bilancio, ha spiegato: “Il mio lavoro è garantire che le risorse siano gestite per raggiungere obiettivi concreti. Fare politica significa condividere i problemi e trovare soluzioni”.

Massimo Donzella, delegato ai lavori pubblici, ha incoraggiato i ragazzi: “Oggi siete voi i protagonisti. Le vostre passioni possono diventare progetti per la città. Studiate, impegnatevi, diventate competenti”. Lucia Artusi, con deleghe tecniche e al commercio, ha parlato dell’esigenza di mantenere le spiagge aperte fino a tarda sera e della necessità di ascoltare le istanze dei commercianti.

Ester Moscato, assessore all’ambiente, ha elogiato i ragazzi: “Avete un grande senso civico, più di tanti adulti. La vostra attenzione per la natura è un esempio”. Enza Dedali, assessore alla cultura, ha invece invitato gli studenti a riscoprire le ricchezze culturali della città: “Il museo civico sta cambiando, venite a visitarlo. Anche i concerti della Sinfonica sono gratuiti per voi".

Presenti anche i consiglieri Vittorio Toesca, Marco Cassini, Alessandro Marenco e Marco Damiano, che hanno contribuito a rendere ancora più partecipato il confronto.

Al termine dell'introduzione da parte della giunta, è arrivato il momento dei ragazzi, che hanno rivolto alcune domande a sindaco e assessori, riguardanti sia le questioni più tecniche sul funzionamento dell'amministrazione sia confronto sulle idee per la città.