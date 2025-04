Riccione dice addio a Radio Deejay e Sanremo ci pensa: ipotesi suggestiva per l’estate 2025

Tra sogni e realtà. Anche Sanremo guarda a Radio Deejay on Stage. L’idea di portare nella città dei fiori l’estate firmata dalla storica radio nazionale – dopo la rottura rumorosa con Riccione – ha iniziato a circolare con forza sui social e, secondo alcune indiscrezioni, anche tra i corridoi di Palazzo Bellevue. Tanto che l’ufficio del Turismo avrebbe già avviato contatti per provare a raggiungere Linus, direttore della radio e volto simbolo dell’iniziativa.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma voci insistenti raccontano di un interesse crescente da parte del Comune verso uno degli eventi estivi più importanti a livello nazionale. L’operazione, va detto, sarebbe tutt’altro che semplice: servirebbero spazi adeguati (gli scenari più probabili sarebbero Pian di Nave e l’area del Morgana), un investimento economico significativo e una macchina organizzativa ben rodata. Ma Alessandro Sindoni, da assessore al Turismo, ha già dimostrato di saper sorprendere e, a lui, la città chiede un altro colpo dal cilindro.

La suggestione sanremese prende forza anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni a Riccione, che dopo anni di collaborazione ha rotto con Radio Deejay, lasciando di fatto scoperto uno dei format estivi più iconici e seguiti in Italia. A far discutere, oltre alla decisione del Comune romagnolo, è stata la reazione di Linus, che ha raccontato pubblicamente la fine del rapporto, parlando di “una scelta unilaterale, senza motivazioni e senza un'alternativa valida”. Da quel momento, sui social è partito un vero e proprio “toto-località”, con molte città candidate a ospitare il tour estivo della radio.

Chiaramente, anche a Sanremo c'è chi ha iniziato a sperare, complice la sua naturale vocazione turistica, il fascino della Riviera e un rapporto con la musica non indifferente. Inutile dire che l’arrivo di Radio Deejay rappresenterebbe un cambio di passo netto per l’immagine e l’attrattività estiva della città (e della Liguria): significherebbe ospitare concerti, dirette radiofoniche, dj set, format tv e la presenza quotidiana di alcuni dei volti più popolari del panorama musicale e radiofonico italiano. Un’opportunità per intercettare il pubblico giovane, rilanciare il brand Sanremo anche fuori dal Festival e aprire un nuovo capitolo nel racconto turistico della città.

Intanto, tra sogni e realtà, la città si prepara a un’estate che si preannuncia tra le più ricche degli ultimi anni, tra musica, eventi, cultura e turismo, come confermato a margine della presentazione dell’edizione 2025 di UnoJazz&Blues dallo stesso Sindoni. “La stagione estiva è già ricca di eventi e ancora non abbiamo lanciato quelli firmati dal mio assessorato. Solo questa mattina sono arrivate nuove proposte per maggio e giugno che porteranno tantissime presenze in città”. E rivolgendosi agli organizzatori del festival jazz ha chiosato con un sorriso: “Mi raccomando, rimanete a Sanremo”.