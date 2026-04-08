Sanremo, il professore Roberto Boffi presenta al Casinò il saggio 'I tuoi scudi antismog'

Venerdì 10 aprile alle ore 18.30 nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo Il prof. Roberto Boffi presenta il saggio ‘I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento’ (Sonzogno). L’incontro culturale, inserito nei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, è stato promosso dall’Associazione Donne Medico, di cui fa parte la pneumologa Antonella Serafini, con la dott.ssa Ana Popovic presidente della sezione provinciale. Ha ricevuto il patrocinio di Consulta della Pneumologia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia, dell’Associazione Donne Medico e dell’Associazione “Cuore in movimento” e si svolge in collaborazione con il Liceo Colombo di Sanremo. Partecipano la Dr. Ana Popovic, presidente sezione provinciale AIDM Sanremo -Imperia, il Dr. Claudio de Michelis, direttore SC Pneumologia -Imperia, il presidente OM Imperia, Dr Ettore Perreca.”.

I Tuoi scudi antismog.

Nessuno ha dubbi: l’inquinamento atmosferico può causare allergie, asma, bronchite, polmonite e anche accrescere il rischio di tumori, aterosclerosi e problemi cardiovascolari. Una minaccia per la salute dei bambini, degli adulti e degli anziani. Ma noi possiamo difenderci? La risposta è sì, in molti modi. Per la prima volta lo spiega in maniera puntuale un libro, che offre ai lettori tutte le soluzioni pratiche per ridurre l’impatto dello smog nelle nostre vite, in base ai risultati degli esperimenti e degli studi scientifici. Dai purificatori d’aria alle piante d’appartamento, fino ai consigli per la vita all’aperto. L’autore è uno dei massimi esperti della materia: Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e direttore del Centro antifumo all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, apprezzato per le sue capacità divulgative in programmi televisivi come Le Iene. L’Italia purtroppo ha un primato triste: la Pianura Padana è il luogo in Europa in cui si muore di più per lo smog. E questo dovrebbe essere il tema all’ordine del giorno dei governi e della sanità, come commenta Boffi che in questo libro ci aiuta a individuare scudi efficaci di protezione da altre forme di inquinamento, come la contaminazione da microplastiche e il fumo passivo.

Roberto Boffi è responsabile della Pneumologia all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. È medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio e si occupa di pneumologia, oncologia, cure palliative, tabaccologia, inquinamento ambientale e prevenzione delle malattie respiratorie. È professore a contratto all’Università degli Studi di Milano e tiene docenze annuali presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Coautore di oltre 100 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, è responsabile dell’attività dell’Istituto nazionale dei tumori in campo di educazione ambientale e prevenzione respiratoria nelle scuole e nelle aziende, di lotta al tabagismo e al fumo passivo. È presidente della Società italiana di tabaccologia (sitab), membro del comitato scientifico per la lotta al fumo della Fondazione Umberto Veronesi (fuv) e membro del consiglio scientifico di Italian Climate Network.

Martedì 14 aprile ore 16.30 Valerio Aiolli presenta: Portofino blues (Voland edizioni) Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra.