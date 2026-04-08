Unitrè Sanremo, una lezione per conoscere il lupo: biologia, storia e ritorno sulle Alpi

Nell’ambito dell’Anno Accademico 2026 dell’Unitrè, venerdì 10 aprile, alle ore 16.00, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, è in programma un corso di educazione ambientale dal titolo ‘Il mestiere di lupo: raccontare il mondo del lupo’ a cura di Patrizia Gavagnin, biologa della fauna selvatica



La lezione si articola su due principali argomenti :

1) la biologia del lupo;

2) la storia dell’estinzione ottocentesca che è stata oggetto di un progetto di ricerca storica finanziato dalla Provincia di Imperia e dalla Regione Liguria



"La prima tematica è relativa alla specie lupo, alle caratteristiche della sua biologia e al ruolo ecologico svolto da un carnivoro. Vengono illustrati i principi della Biologia della Conservazione relativa a questo animale, la particolarità genetica presentata dal lupo della Penisola Italiana, che è una sottospecie. Vengono descritte le principali tappe della ricolonizzazione delle Alpi dall’Appennino, processo passato attraverso la Liguria e la situazione attuale. Viene svolto un breve excursus storico sulla diversa percezione dell’animale, dall’antichità greco-romana ai successivi mutamenti. In ultimo viene illustrata la situazione attuale che vede aumentato il numero di lupi presenti sul territorio".