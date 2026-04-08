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Eventi | 08 aprile 2026, 13:07

Unitrè Sanremo, una lezione per conoscere il lupo: biologia, storia e ritorno sulle Alpi

Venerdì 10 aprile nella Sala degli Specchi il corso di educazione ambientale con la biologa Patrizia Gavagnin, tra ecologia della specie e ricerca storica sull’estinzione ottocentesca

Patrizia Gavagnin

Patrizia Gavagnin

Nell’ambito dell’Anno Accademico 2026 dell’Unitrè, venerdì 10 aprile, alle ore 16.00, presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, è in programma un corso di educazione ambientale dal titolo ‘Il mestiere di lupo: raccontare il mondo del lupo’ a cura di Patrizia Gavagnin, biologa della fauna selvatica

La lezione si articola su due principali argomenti :
1) la biologia del lupo;
2) la storia dell’estinzione ottocentesca che è stata oggetto di un progetto di ricerca storica finanziato dalla Provincia di Imperia e dalla Regione Liguria

"La prima tematica è relativa alla specie lupo, alle caratteristiche della sua biologia e al ruolo ecologico svolto da un carnivoro. Vengono illustrati i principi della Biologia della Conservazione relativa a questo animale, la particolarità genetica presentata dal lupo della Penisola Italiana, che è una sottospecie. Vengono descritte le principali tappe della ricolonizzazione delle Alpi dall’Appennino, processo passato attraverso la Liguria e la situazione attuale. Viene svolto un breve excursus storico sulla diversa percezione dell’animale, dall’antichità greco-romana ai successivi mutamenti. In ultimo viene illustrata la situazione attuale che vede aumentato il numero di lupi presenti sul territorio".

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