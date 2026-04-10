San Biagio della Cima, secondo appuntamento di “Storie dell’Italia interna” con la poetessa Valentina Guglielmi

Sabato 11 aprile, alle ore 17.00, presso "U bastu" nel centro storico di San Biagio della Cima, avrà luogo il secondo appuntamento di "Storie dell'Italia interna", ciclo di incontri dedicato all'entroterra e all'Italia marginale, organizzato dall'Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il Comune di San Biagio. Verrà presentato la nuova raccolta di poesie di Valentina Guglielmi, giovane poetessa di Soldano, dal titolo "Pini", edito da Eretica Edizioni.



Il libro è dedicato a "Pini" una località immersa nella macchia mediterranea di Soldano, nel Ponente ligure, tra vigne e uliveti, affacciati sul mare. Da poco riconosciuta come menzione geografica aggiuntiva per il Rossese di Dolceacqua DOC, è da sempre una terra vocata a questo vitigno. La raccolta è divisa in due parti: la prima è dedicata al lavoro nei campi, ai gesti quotidiani della vigna e allo scorrere delle stagioni; la seconda parte da voce alle assenze, a chi ha lasciato quelle terre, ma resta nei ricordi. E' legame con la terra che traspare dalla poesia di Valentina Guglielmi, insieme alla forza malinconica che da essa proviene.



Valentina Guglielmi, nata in vendemmia da una famiglia di contadini che produce vino in un piccolo pese dell'entroterra, ha pubblicato "Le cinque stagioni" e "Lettere al padre". Questo è il suo ultimo lavoro. Alla presentazione seguirà un piccolo momento conviviale.







