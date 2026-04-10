Andrea Devicenzi riparte da Sanremo: il 13 maggio via al tour in bici di 3.000 km alla scoperta dei 4 elementi

Partirà il 13 maggio da Sanremo il nuovo progetto dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, protagonista del “Tour in bici alla scoperta dei 4 elementi”, un viaggio di oltre 3.000 chilometri lungo l’Italia che si concluderà il 21 giugno sull’Etna. L’iniziativa, presentata lo scorso 24 marzo al Senato di Roma, si svilupperà in 35 tappe distribuite in 40 giorni, attraversando il Paese in un percorso che prevede un dislivello complessivo pari a quasi quattro volte l’altezza dell’Everest.

La prima tappa porterà Devicenzi da Sanremo a Imperia, con ripartenza il giorno successivo verso le successive destinazioni del tour. Un viaggio che punta a raccontare le bellezze del territorio italiano attraverso i simboli di Aria, Terra, Acqua e Fuoco, trasformando ogni tappa in un momento di incontro e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. “Ogni tappa sarà un inno al nostro Paese, seguendo l’energia vitale dei quattro elementi”, spiegano i promotori del progetto.

L’impresa di Devicenzi va oltre la dimensione sportiva: il tour avrà anche una forte valenza sociale, sostenendo tre progetti solidali e promuovendo una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e inclusione. L’atleta, che lo scorso giugno ha conquistato 10 Guinness World Record in pista a Palma di Maiorca, pedalando per 24 ore consecutive con una sola gamba, si prepara così a una nuova sfida capace di unire determinazione, resilienza e attenzione al territorio.