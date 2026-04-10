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Politica | 10 aprile 2026, 07:14

Sanremo investe sulle grandi regate 2026: accordo con Yacht Club e Casinò per eventi internazionali

Oltre 100 mila euro di contributi per cinque appuntamenti velici che rafforzano turismo e visibilità della città

Sanremo investe sulle grandi regate 2026: accordo con Yacht Club e Casinò per eventi internazionali

Il Comune di Sanremo punta con decisione sullo sport e sul mare come leve strategiche per il turismo. La Giunta comunale ha infatti approvato l’accordo di programma con Yacht Club Sanremo e Casinò di Sanremo Spa per l’organizzazione di un ricco calendario di regate veliche internazionali.

L’intesa riguarda cinque importanti appuntamenti sportivi previsti nel corso del 2026:

  • International Dragon Cup e Grand Prix d’Italia (15-18 aprile)
  • Grandi Regate Internazionali Vela & Sapori (21-23 maggio)
  • Wooden Dragon World Cup (3-13 settembre)
  • Campionato del Mediterraneo Melges 24 (15-18 ottobre)
  • Campionato Invernale West Liguria – 1ª tappa Trofeo Grimaldi (23-25 ottobre)

Secondo l'amministrazione comunale le manifestazioni rappresentano un importante volano economico e promozionale, con ricadute dirette su strutture ricettive, attività commerciali e indotto locale. L’impatto mediatico, sia nazionale che internazionale, contribuirà inoltre a rafforzare l’immagine della città.

Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un investimento complessivo significativo:

  • 10.000 euro a carico del Comune di Sanremo
  • 90.000 euro stanziati dal Casinò di Sanremo
  • per un totale di 100.000 euro di contributi pubblici, a fronte di un costo complessivo stimato di 162.700 euro per l’organizzazione degli eventi

Il contributo comunale sarà erogato solo a manifestazioni concluse, previa presentazione di rendicontazione dettagliata delle spese sostenute.

Carlo Alessi

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