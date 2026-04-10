Camporosso, 120 studenti alla 'Giornata dello sport per lo sviluppo e la pace' (Foto)

Calcio, atletica leggera, tiro con l’arco, pallamano, rugby e boxe. Camporosso ospita la 'Giornata dello Sport per lo Sviluppo e la Pace'.

Hanno partecipato 120 studenti della scuola primaria. "Questa mattina, presso l’impianto sportivo di via Kennedy, si è svolta la quinta edizione della 'Giornata dello Sport per lo Sviluppo e la Pace', promossa dal comune di Camporosso in collaborazione con la Scuola di Pace e la Spes e, per l’edizione 2026, patrocinata dal Coni – Comitato Regionale Liguria" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "All’iniziativa hanno partecipato 120 alunne e alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria cittadina, coinvolti in un percorso multidisciplinare che ha permesso loro di sperimentare sei diverse attività sportive: calcio, atletica leggera, tiro con l’arco, pallamano, rugby e boxe".

Una giornata di sport, divertimento e aggregazione. "La giornata si è conclusa presso Bigauda con un momento conviviale e con la significativa testimonianza di Giorgia dell’associazione Polisportiva Integrabili di Sanremo, che ha offerto ai presenti un’importante riflessione sul valore inclusivo dello sport" - dice il primo cittadino - "L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento all’associazione Scuola di Pace e alla Spes per l’impegno organizzativo e per aver promosso un’iniziativa che valorizza lo sport come strumento di crescita personale, coesione sociale e diffusione dei valori di rispetto, disciplina e solidarietà".

Diverse società sportive del territorio hanno aderito all'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Scuola di Pace e la Spes. "Un ringraziamento è, inoltre, rivolto alle insegnanti e alle associazioni sportive che hanno aderito con entusiasmo: U.S. Camporosso, A.S.D. Team Moschitta di Camporosso, A.S.D. Archery Club Ventimiglia, Atletica 2000 Bordighera, Abc Bordighera e Sanremo Rugby" - afferma Gibelli - "L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, celebrata lo scorso 6 aprile".