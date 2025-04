Sanremo: il campus di Valle Armea si avvicina al traguardo: completato il 75% dei lavori (Foto)

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo campus di Valle Armea, che ha ormai raggiunto il 75% del completamento. A confermarlo è l’architetto Fausto De Luca, responsabile del progetto.

Secondo quanto riportato, la struttura ha già visto l’installazione degli infissi esterni, degli impianti elettrici e delle vetrate. Rimangono da completare solo alcune lavorazioni, in particolare la posa delle pavimentazioni, il montaggio delle porte esterne e parte delle tinteggiature interne. Oltre alle opere previste dal progetto originario, si stanno predisponendo anche gli interventi legati alla variante, tra cui la realizzazione di nuovi spogliatoi e aree dedicate alle attività sportive, fondamentali per il carattere polifunzionale del campus.

Un altro fronte di lavoro riguarda l’area sud del piazzale antistante l’edificio, dove sono previste pensiline fotovoltaiche. Alcune di queste strutture sono già state posizionate, mentre altre verranno installate a breve, contribuendo a rendere il complesso più sostenibile dal punto di vista energetico. Insomma, nonostante alcuni interventi ancora da eseguire, il campus comincia a mostrare con chiarezza le forme del progetto originale, dando concretezza a una visione che nei prossimi mesi prenderà definitivamente vita.

Sulla data di conclusione dei lavori, però, permane ancora un certo margine di incertezza. Sebbene la consegna ufficiale sia fissata per marzo 2026, non è da escludersi di riuscire a completare l’opera già entro la fine del 2025. Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile, considerando l’andamento attuale del cantiere, pur sempre subordinato ai tempi tecnici e procedurali richiesti.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato, e la città guarda con interesse al futuro di un’opera che promette di diventare un punto di riferimento per l’istruzione e lo sport nel ponente ligure.