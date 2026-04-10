EuroApe 2026: da Vallebona a Seborga la parata delle Ape d'Europa nella Riviera dei Fiori

La Riviera dei Fiori si prepara a vivere un fine settimana speciale. Il 18 e 19 aprile 2026 il borgo ospiterà EuroApe 2026, il raduno internazionale dedicato alla celebre tre ruote Piaggio, nell’anno in cui l’Ape celebra i suoi 80 anni e l’Ape Club d’Italia i suoi 20.

Per due giorni il paese diventerà il punto di incontro di Apisti ed appassionati provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, trasformandosi in un palcoscenico diffuso tra le vie del centro storico.

Il programma si svilupperà tra momenti istituzionali e attività aperte al pubblico. Sabato 18 aprile Vallebona si animerà con degustazioni, musica, visite guidate e iniziative dedicate ai prodotti della Riviera dei Fiori. Le attività si svolgeranno tra piazze e vicoli, coinvolgendo direttamente il territorio e offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere da vicino lo spirito dell’evento.

Fra i momenti clou dell’evento l’inaugurazione della mostra “20 anni di Ape Club d’Italia”, ospitata dall’AreA ArtE, lo spazio espositivo del Palazzo Comunale, e l’Ape-ritivo che dalle 18.30 in poi abbinerà prodotti tipici del territorio con la musica della Banda.

L’evento sarà aperto gratuitamente al pubblico. Per facilitare l’accesso nella giornata di sabato saranno attive dalle 10 alle 22 navette gratuite da Bordighera, con partenza e rientro al Piazzale della Stazione (tramite le fermate Garden e Borghetto) e con arrivo a Vallebona proprio al centro dell’Ape Village.

Domenica 19 aprile sarà il momento della ApeParade, la sfilata che porterà decine di Ape lungo le strade panoramiche della Riviera. Il corteo partirà da Vallebona alle ore 10.00 per dirigersi verso Seborga, dove gli equipaggi saranno accolti dal Sindaco Pasquale Ragni e da S.A.S. la Principessa Nina Menegatto, in un momento istituzionale e simbolico di grande suggestione. La parata si concluderà a Seborga, mentre gli Apisti proseguiranno poi verso Camporosso per il pranzo finale.

«Per Vallebona è un onore ospitare un evento di respiro internazionale come EuroApe – dichiara il Sindaco Alessandro Lantero – È un’occasione importante per valorizzare il nostro borgo, le sue tradizioni e la sua capacità di accoglienza, coinvolgendo direttamente la comunità e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica».

«EuroApe rappresenta il momento in cui la nostra comunità si incontra e si riconosce – afferma Jean Claude Aiazzi, Presidente dell’Ape Club d’Italia – Vallebona è il luogo ideale per celebrare gli 80 anni dell’Ape: un territorio che ne rispecchia l’identità, fatto di relazioni, lavoro e vita quotidiana. Invitiamo chiunque possieda un’Ape a venire a conoscerci a Vallebona sabato e di seguirci nella ApeParade di domenica: sarà un momento speciale da vivere insieme, sulla stessa strada».

L’invito è infatti aperto a tutti: cittadini, curiosi, famiglie e appassionati. E un invito speciale è rivolto agli apisti del territorio: partecipare con la propria Ape significa entrare a far parte dell’evento e della community internazionale, usufruire del parcheggio dedicato e ricevere un gadget, oltre ad avere la possibilità di unirsi alla parata di domenica e sperimentare l'energia della vitaq di club.