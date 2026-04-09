“Un ponte tra Italia e America Latina”, a Ventimiglia incontro pubblico con lo scrittore Roberto Vallepiano (Foto)

“Un ponte tra Italia e America Latina” sarà il titolo dell’incontro pubblico che si terrà sabato 11 aprile, alle 16.30, nel salone della biblioteca civica Aprosiana, in piazza Bassi 1, a Ventimiglia con lo scrittore Roberto Vallepiano, studioso e autore di numerose pubblicazioni sul continente latino-americano.

All’evento interverranno anche Edoardo Trucchi, studioso dell’America Latina, e Lilli Alampi dell’associazione Italia-Cuba. Modererà l'incontro Giuseppe Famà. Sono previsti, inoltre, break musicali di Loly Toriac, musicista cubano. "L’approfondimento culturale, sociale ed economico che si prefigge l’incontro, analizza anche le attuali tendenze sociopolitiche in America Latina, nonché la crescita di paesi autoritari, nazionalisti, reazionari ma anche le forti spinte ideali, sociali e politiche al cambiamento democratico e rivoluzionario che provengono da molte realtà popolari e in diversi paesi di quel continente" - fanno sapere gli organizzatori - "Saranno approfonditi, inoltre, il ruolo di prevaricazione, spesso violenta, che continuano ad esercitare gli USA in quello che considerano 'il giardino di casa nostra' e le posizioni contraddittorie dell’Italia e dell’Europa verso l’America Latina".

All’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale 25 Aprile, aderiscono anche l’ANPI provinciale, l’associazione Italia-Cuba, la sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia, l’ARCI provinciale. "L’ingresso è libero" - sottolineano gli organizzatori - "La cittadinanza è cordialmente invitata".