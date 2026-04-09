Sanremo, il professor Roberto Boffi ai Martedì Letterari: focus su smog e salute

Viviamo immersi nell’inquinamento: dell’aria e del suolo, dell’acqua del cielo e del silenzio. L’inquinamento è tutto ciò che altera l’equilibrio naturale dell’ambiente e il nostro”. Si apre con queste parole il saggio del professor Roberto Boffi, protagonista dell’incontro in programma domani, venerdì 10 aprile alle ore 18.30, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

L’appuntamento, inserito nel calendario dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, vedrà la presentazione del volume “I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento”, edito da Sonzogno. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Donne Medico, con il coinvolgimento della sezione provinciale guidata dalla dottoressa Ana Popovic, e ha ottenuto il patrocinio di importanti realtà del settore sanitario e associativo.

All’incontro parteciperanno, oltre all’autore, la dottoressa Ana Popovic, il dottor Claudio De Michelis, direttore della Struttura Complessa di Pneumologia di Imperia, e il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia, dottor Ettore Perreca. L’evento si svolge inoltre in collaborazione con il Liceo Colombo di Sanremo.

Il libro affronta un tema di grande attualità: l’inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute. Allergie, asma, bronchiti, patologie cardiovascolari e persino tumori sono tra le conseguenze più rilevanti, con un impatto significativo su tutte le fasce d’età. Particolarmente critica la situazione italiana, con la Pianura Padana indicata come una delle aree europee più colpite per mortalità legata allo smog.

Attraverso un linguaggio chiaro e divulgativo, Boffi propone soluzioni concrete per ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti: dall’utilizzo di purificatori d’aria alle piante da appartamento, fino a consigli pratici per la vita all’aperto. Il volume affronta anche temi emergenti come le microplastiche e il fumo passivo, offrendo un quadro completo delle principali minacce ambientali.

Roberto Boffi è responsabile della Pneumologia all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e dirige il Centro Antifumo. Specialista in malattie dell’apparato respiratorio, è impegnato da anni nella ricerca, nella prevenzione e nella divulgazione scientifica, collaborando anche con università e istituzioni nazionali e internazionali.

Il ciclo dei Martedì Letterari proseguirà poi martedì 14 aprile alle ore 16.30 con la presentazione del libro “Portofino blues” di Valerio Aiolli.