Bordighera, Carlo Bagnasco racconta a Monaco 'Mariani e Monet: luci e colori delle Riviere'

Martedì 14 aprile alle ore 18.30 a Monaco, presso Maisons des Associations - sala F 2 bis Promenade Honore' II, Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani di Bordighera, terrà una conferenza dal titolo: ‘Mariani e Monet: luci e colori delle Riviere’ con il Patrocinio dell' Ambasciata d'Italia a Monaco.

La conferenza, organizzata da Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero, sarà moderata dall'Arch. Italo Muratore. Un'occasione per mettere in evidenza come la Liguria ed il suo estremo ponente ligure siano stati importanti e determinanti per l'evoluzione artistica dei due pittori.



