Martedì 14 aprile alle ore 18.30 a Monaco, presso Maisons des Associations - sala F 2 bis Promenade Honore' II, Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani di Bordighera, terrà una conferenza dal titolo: ‘Mariani e Monet: luci e colori delle Riviere’ con il Patrocinio dell' Ambasciata d'Italia a Monaco.
La conferenza, organizzata da Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero, sarà moderata dall'Arch. Italo Muratore. Un'occasione per mettere in evidenza come la Liguria ed il suo estremo ponente ligure siano stati importanti e determinanti per l'evoluzione artistica dei due pittori.
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Eventi | 09 aprile 2026, 13:19
Bordighera, Carlo Bagnasco racconta a Monaco 'Mariani e Monet: luci e colori delle Riviere'
Martedì 14 aprile la conferenza alla Maisons des Associations con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia. Un viaggio nel ruolo decisivo della Liguria nell’evoluzione artistica dei due maestri
Martedì 14 aprile alle ore 18.30 a Monaco, presso Maisons des Associations - sala F 2 bis Promenade Honore' II, Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani di Bordighera, terrà una conferenza dal titolo: ‘Mariani e Monet: luci e colori delle Riviere’ con il Patrocinio dell' Ambasciata d'Italia a Monaco.
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