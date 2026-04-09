Ventimiglia, le scienziate francesi al liceo Aprosio per la terza conferenza a cura della Petite Bibliothèque

Terzo appuntamento, venerdì 10 aprile, con il ciclo di conferenze dedicate alla cultura francese. Teatro dell’evento sarà la “petite bibliothèque", uno dei gioielli del liceo Aprosio che conserva la cultura d’Oltralpe con oltre 4.000 volumi catalogati e scelti con grande impegno.

Il ciclo di incontri, inaugurato nel mese di febbraio, prosegue venerdì alle ore 15.00 con un interessante intervento a cura della professoressa Daniela Piliarvu che, in collaborazione con “Aproposito di scienza”, presenterà una conferenza dal titolo: “Geniali, invisibili, rivoluzionarie: storie di scienziate francesi”.

Il ciclo di incontri si chiuderà il 18 maggio con "Il sogno parigino tra arte, storia e letteratura" a cura della professoressa Giulia Modena.

La piccola biblioteca del liceo ventimigliese continua ad arricchirsi di volumi.

“A tal proposito - spiega la responsabile del progetto professoressa Giulia Modena - insieme al Dirigente Giovanni Oggiana, ci tengo a ringraziare Carmen Saggiomo, docente di lingua letteratura francese presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” che ci ha inviato numerosi volumi. Ci siamo conosciute mesi fa in occasione di un incontro online e abbiamo iniziato nuovi rapporti di collaborazione e di condivisione delle nostre iniziative. Un ringraziamento particolare anche all’associazione Sidef, Società italiana dei francesisti, che ci sostiene ormai da tempo”.

Inaugurata con un evento nel maggio del 2024, la petite bibliothèque deve la sua esistenza ai libri donati dall’Alliance française di Ventimiglia, dall’ associazione SIDEF, dal Dipartimento di Francesistica dell’Università di Genova, dalla Biblioteca di Mentone, dal liceo Pierre et Marie Curie di Mentone, da docenti e cittadini. Grazie ad un lungo lavoro di organizzazione e catalogazione, coordinato dalla professoressa Giulia Modena, oggi la biblioteca conta circa 4000 volumi e porta avanti numerose iniziative: circoli di lettura, caccia al tesoro letteraria, concorsi di poesia, spettacoli, podcast di letteratura, eventi di divulgazione. Quest’anno ci sarà una novità: un primo ciclo di conferenze, aperte al pubblico, inerenti la storia e cultura francesi, tenute dai professori del liceo ventimigliese.

“La petite bibliothèque - prosegue Giulia Modena - è nata dal nulla ed è oggi una biblioteca “diffusa”, collocata all’interno di un’aula in cui si è ricavato lo spazio per accogliere i volumi.

Le iniziative sono rivolte non solo alla comunità del Liceo Aprosio ma anche alla cittadinanza.

“La presenza di una biblioteca interamente francese, - prosegue Modena - che racchiude migliaia di volumi (narrativa, saggistica, dizionari, metodi di autoapprendimento, libri per bambini, libri illustrati e settoriali) rende il nostro Liceo unico nel suo genere: non esistono realtà simili nella zona.

Un altro progetto nato qui è “Les héros du français”, grazie al quale gli studenti del Liceo linguistico si recano da tre anni presso la scuola primaria di Nervia e diventano docenti di francese per i piccoli allievi. Tema di quest’ anno sarà la musica; negli scorsi anni si è parlato di animali ed emozioni.

La finalità è quella di valorizzazione lingua e cultura francesi. Per impreziosire e completare gli studi sono frequenti laboratori e seminari di lingua, il Cineforum in francese, le uscite sul territorio, la partecipazione a spettacoli teatrali a Nizza, il gemellaggio con il Liceo Pierre e Marie Curie di Mentone, la partecipazione dei nostri studenti ad attività di FSL presso la biblioteca municipale di Mentone, il service Jeunesse e il museo Preistorico. Tutti eventi firmati dal Dipartimento di francese del liceo e che arricchiscono l’offerta formativa della scuola.