Legalità e ambiente, San Biagio della Cima pianta l'albero di Falcone (Foto e video)

San Biagio della Cima pianta un 'albero di Falcone'. Il Ficus macrophylla è stato messo a dimora, questa mattina alla presenza di autorità civili, militari e studenti della scuola del paese.

Per l'occasione è intervenuto anche il sindaco Simone Rotolo. "La figura di Falcone mi ha ispirato molto. Il giudice Falcone non era un supereroe, era una persona come noi, che aveva paura ma non si è mai fatto bloccare dalla paura. Lui diceva che 'il vigliacco muore più volte al giorno mentre il coraggioso muore una volta sola'. E' normale e giusto avere la consapevolezza del pericolo ma non fatevi mai condizionare dalla paura. Se sapete che quella è la cosa giusta da fare, voi dovete continuare a farla" - ha detto il primo cittadino ai giovani studenti - "Falcone ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia per spirito di servizio. Lo spirito di servizio è fare qualcosa per il bene altrui. E' una cosa che vi dovrà ispirare nella vostra vita. Figure come questa ci devono ispirare".

Una giornata all’insegna dell’educazione alla legalità, proposta dal Comune in collaborazione con Libera Imperia. La presenza dell’albero di Falcone concorrerà, infatti, a sensibilizzare i ragazzi al tema dell'impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.