Sanremo: inaugurato il restyling della piazza del Borgo: lavori per 547 mila euro tra verde, sicurezza e più vivibilità (Foto e Video)

Una piazza completamente ridisegnata, nuovi arredi urbani, più verde, maggiore sicurezza stradale e spazi pensati per la socialità. È stato inaugurato questa mattina il restyling del Borgo, al termine di un intervento di riqualificazione urbana dal valore complessivo di 547 mila euro, che ha trasformato uno dei quartieri più popolosi della città. Per l’occasione il sindaco Alessandro Mager, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e altri rappresentanti dell’Amministrazione hanno effettuato un sopralluogo nella nuova area, incontrando residenti e commercianti della zona.

L’intervento, avviato nel 2024 grazie al bando regionale del Piano Sviluppo e Coesione, ha previsto una profonda revisione della viabilità e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare qualità urbana, sicurezza e vivibilità. Tra le opere realizzate figurano il nuovo marciapiede, la posa del porfido nei parcheggi, nuove aiuole, arredi urbani, punti luce e interventi sui sottoservizi per la raccolta delle acque. Il progetto, firmato dall’architetto Francesca Aiello ed eseguito dalla S.A.M. Costruzioni Srl, ha inoltre comportato l’eliminazione della mini rotatoria centrale, lo spostamento a monte della carreggiata e una nuova organizzazione degli attraversamenti pedonali per ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza.

Durante il sopralluogo il sindaco Mager ha sottolineato la continuità amministrativa che ha consentito di arrivare al completamento dell’opera: “È giusto riconoscere che il là a questa iniziativa è stato dato dall’amministrazione Bianchieri che mi ha preceduto. Noi l’abbiamo portata a compimento con soddisfazione e penso anche in termini piuttosto rapidi”, ha dichiarato il primo cittadino. Mager ha poi evidenziato il riscontro positivo arrivato dal quartiere: “Constato che effettivamente l’umore è largamente positivo. Certamente ci saranno dei dettagli da definire, come la fermata dell’autobus e altre questioni che discuteremo, però mi sembra che la situazione sia stata valutata molto positivamente. Qui ci troviamo in un’area di convivialità comoda, molto ampia: una svolta per la piazza del Borgo”.

Ed è proprio il tema delle fermate del trasporto pubblico a rappresentare l’unica vera criticità evidenziata da alcuni residenti. Se infatti il nuovo volto della piazza raccoglie apprezzamenti quasi unanimi, soprattutto per il maggiore decoro e per gli spazi pedonali più ampi, diversi abitanti – in particolare gli anziani – lamentano lo spostamento delle fermate del bus, considerate ora meno comode rispetto al passato. Un aspetto che l’Amministrazione comunale non esclude di approfondire nelle prossime settimane per valutare eventuali correttivi.

Il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha invece posto l’accento sull’importanza degli investimenti nelle aree periferiche della città: “Le frazioni sono importanti. All’epoca, con il sindaco Bianchieri, ci fu un confronto anche con i consiglieri di opposizione. Penso che questo sia un impegno importante: avere una salvaguardia delle frazioni”, ha spiegato. Il Grande ha poi ricordato i prossimi interventi previsti nella zona: “È un punto di partenza perché a breve partirà anche la scuola di Borgo Tinasso, finanziata con fondi PNRR per circa 3 milioni di euro. Quando c’è continuità e si arriva a definire lavori per i cittadini, penso che sia un biglietto da visita ottimale per tutti”.

Sulla stessa linea anche l’assessore Donzella, che ha rivendicato la scelta di investire non solo nel centro cittadino ma anche nei quartieri più popolari: “Puntiamo su tutte le aree di Sanremo, senza distinzione tra centro e aree collinari, perché i cittadini hanno pari dignità”, ha detto. “Veder riqualificata una zona popolare con gusto, con attenzione, migliorando decisamente la sicurezza, creando aree verdi, ampliando la pedonalizzazione e inserendo anche qualche piccolo parcheggio in più, credo valorizzi e migliori la vivibilità di una zona che ne aveva bisogno”. L’assessore ha infine ricordato i prossimi progetti destinati al quartiere, tra cui il futuro parcheggio nell’area di Borgo Opaco, destinato a servire sia la scuola sia il campetto da calcio.

Con la conclusione dei lavori, il Borgo cambia dunque volto e si prepara a vivere una nuova fase urbana, tra spazi più moderni, maggiore sicurezza e una piazza pensata per diventare punto di incontro e socialità del quartiere.