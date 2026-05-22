Sanremo, modifiche alla viabilità in via Martiri della Libertà nella notte tra il 25 e il 26 maggio

Modifiche alla viabilità in via Martiri della Libertà a Sanremo, all’altezza del civico 210 (in corrispondenza dell’inizio del senso unico), nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio. Per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione delle antenne telefoniche, è stata infatti emessa un’ordinanza che prevede il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli oltre al divieto di sosta e fermata.

Il provvedimento riguarderà la fascia oraria compresa tra le 22 di lunedì 25 maggio e le 4 del mattino di martedì 26 maggio.