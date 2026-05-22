Sanremo, gli studenti del Liceo Cassini incontrano la studiosa Emanuela Rotta Gentile

Grande interesse e partecipazione martedì scorso presso l’Aula Magna di Villa Magnolie del Liceo Cassini di Sanremo, dove la studiosa Emanuela Rotta Gentile, già docente di lettere, ha tenuto un’appassionante e originale lezione dedicata alla figura di Henry Furst e al suo libro “Donne Americane” grazie alla Dirigenza del Liceo Cassini.

All’incontro hanno partecipato sei classi del Liceo : 5V, 5R, 5T, 4E, 3D e 1F. Gli studenti hanno seguito con straordinaria attenzione e vivo coinvolgimento l’intervento, prendendo appunti e partecipando attivamente alla riflessione proposta, poi proseguita anche nelle discussioni in classe. Un percorso culturale davvero eccezionale e inedito, che ha permesso ai ragazzi non solo di conoscere meglio Henry Furst, ma anche di approfondire figure centrali della cultura italiana come Eugenio Montale e Gabriele D’Annunzio.

Nel corso della conferenza è emersa tutta l’importanza culturale di Henry Furst, protagonista di primo piano del panorama letterario del dopoguerra. Furst ricoprì incarichi di grande prestigio negli Stati Uniti, come capo dipartimento della Library of Congress e bibliotecario alla Columbia University, svolgendo un ruolo fondamentale nei rapporti editoriali e culturali tra Italia e America. Critico letterario per importanti testate italiane e internazionali, tra cui L’Osservatore Romano, La Tribuna, La Fiera Letteraria, Il Borghese, The Washington Post e The New York Times Book Review, contribuì in modo determinante alla diffusione di autori italiani e americani nei due Paesi.

Poliglotta e raffinato traduttore, conoscitore di sei lingue, Furst tradusse alcuni dei più importanti autori europei e americani dell’Ottocento e del Novecento. Fu inoltre vicino a Gabriele D’Annunzio durante l’impresa di Fiume e legato da amicizia a intellettuali come Montale, Comisso e Soldati.

Particolare attenzione è stata dedicata al libro “Donne Americane”, pubblicato da Longanesi nel 1957, opera che offre una lettura originale e controcorrente del mito americano. Il testo permette infatti un significativo confronto tra Vecchio e Nuovo Mondo, proponendo una riflessione critica sull’American Dream, sul ruolo della donna nelle due culture e sul valore della moda come espressione sociale e culturale.

La conferenza è stata introdotta dalla prof.ssa di lettere Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini. Presenti anche le docenti di lettere, prof.ssa Gismondi, prof .ssa Francesca Rotta Gentile, prof.ssa Bruna Garibaldi e la prof.ssa di storia e filosofia Cristina Cavallo, che hanno seguito con partecipazione e interesse l’iniziativa.

Molto apprezzato l’intervento conclusivo della prof.ssa Gismondi, che ha espresso entusiasmo per il tema trattato e ha invitato Emanuela Rotta Gentile a tornare presto al Cassini per nuovi incontri di approfondimento. La prof.ssa Cristina Cavallo, anch’essa particolarmente coinvolta dall’argomento, sta già preparando con la classe 3D un debate dedicato ai temi affrontati durante la conferenza.

Al termine dell’incontro, Emanuela Rotta Gentile è stata intervistata con grande competenza dalla redazione giornalistica degli studenti del Liceo Cassini, coordinata dalla prof.ssa Milanese, a testimonianza dell’interesse e della curiosità suscitati da una lezione che ha saputo unire letteratura, storia, costume e riflessione critica contemporanea.