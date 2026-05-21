Bordighera, alla scoperta del Santuario Pelagos: lezione all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia "Rodari" (Foto)

Alla scoperta del Santuario Pelagos e dei 'giganti del mare'. Lezione all'aria aperta per gli alunni della scuola dell'infanzia "Rodari" dell'istituto comprensivo Bordighera.

I bambini hanno potuto conoscere balenottere, capodogli e delfini grazie alle immagini e ai pannelli divulgativi presenti al porto di Bordighera. "Quanti bambini servono per fare una balena? Venticinque! È questo il numero scoperto dai piccoli alunni della scuola dell'infanzia 'Rodari' per misurare, sdraiandosi uno dopo l'altro sul molo, la lunghezza di una balenottera comune" - fanno sapere dalla scuola - "Si è chiusa così, tra stupore, sorrisi e tanta meraviglia, la programmazione didattica annuale che ha portato i bambini dell'Istituto Comprensivo di Bordighera a esplorare gli angoli più significativi e iconici della propria città. L'ultima, attesissima tappa ha avuto come scenario il porto cittadino, che per un giorno è diventato un'aula speciale a ciclo aperto. Qui, grazie ai maestosi poster a grandezza naturale installati lungo il molo, i bambini hanno potuto incontrare faccia a faccia i giganti del mare. Le illustrazioni compongono un vero è proprio museo permanente dedicato ai cetacei che popolano lo specchio acqueo davanti a Bordighera. La nostra costa, infatti, si affaccia sullo straordinario Santuario Pelagos, un'area marina protetta internazionale dove balenottere, capodogli e giocosi delfini trovano cibo e rifugio rappresentando un patrimonio di biodiversità unico al mondo. La presenza di questi pannelli divulgativi rappresenta un'opportunità straordinaria per tutta la cittadinanza e per i visitatori offrendo a chiunque passeggi sul molo un'occasione immediata di vicinanza e connessione profonda con l'ambiente marino".

"Un grazie per aver reso possibile questa indimenticabile giornata va alle insegnanti e alla dirigente scolastica, Tiziana Montemarani, da sempre particolarmente attenta alle tematiche della sostenibilità e alla valorizzazione del territorio" - sottolineano dalla scuola - "La loro sensibilità nel promuovere queste uscite didattiche permette alla scuola di aprirsi all'esterno, creando preziose sinergie tra lo studio e l’ambiente circostante. D'altronde, per i bambini della scuola dell'infanzia la conoscenza diretta e l'emozione vissuta sul campo sono strumenti pedagogici insostituibili. È proprio attraverso lo stupore di aver 'misurato una balena' e il contatto vivo con la realtà che i più piccoli imparano a comprendere il mondo: un'esperienza indimenticabile che lascerà nei loro occhi e nei loro cuori il seme del rispetto, della cura e dell'amore per la propria terra e per il proprio mare".