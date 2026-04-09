Ventimiglia, torna la Fiera di San Giuseppe fra tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia

Ventimiglia si prepara a vivere una giornata all’insegna della tradizione e dell’intrattenimento con la Fiera di San Giuseppe, in programma domenica 12 aprile nel centro storico, dopo il rinvio causato dal maltempo della precedente data di marzo.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, offrirà un ricco programma di eventi pensati per tutte le età, trasformando le vie e le piazze cittadine in un grande spazio di incontro e festa.

Si partirà alle ore 9.30 con l’arrivo dei cavalli in Piazza Colletta, simbolo delle antiche tradizioni locali. Alle 10 l’apertura ufficiale con lo spettacolo itinerante della banda cittadina diretta dal maestro Franco Cocco, accompagnata dalle mascotte Bing e Stitch, che animeranno il centro fino a mezzogiorno.

Nel pomeriggio spazio a nuovi momenti di spettacolo: dalle 14 alle 17 si esibirà la “Compagnia Paranza del Geco” con performance itineranti, mentre in via Garibaldi, dalle 15.30 alle 17.30, sarà protagonista l’arpista Claudia Murachelli. A partire dalle 16.30 e fino alle 18, il gruppo “Viral Sound” porterà musica e intrattenimento nella zona sottostante via Lascaris.

Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con il ritorno delle mascotte Bing e Stitch sia al mattino che nel pomeriggio. In Piazza della Cattedrale, dalle 14 alle 18, sono previsti giochi circensi a cura del professor Palleschi, mentre per tutta la giornata sarà disponibile anche un gonfiabile gratuito.

Piazza Colletta ospiterà dalle 10 alle 18 animali da fattoria, tra cui cavalli, pony, pecore, capre e conigli, insieme a laboratori didattici sulla lavorazione della lana, truccabimbi e attività dedicate alle famiglie.

La fiera sarà arricchita dalla presenza di oltre 50 espositori tra artigiani, produttori locali, banchi del mercato settimanale e stand di associazioni cittadine, con laboratori creativi e letture tematiche.

Numerose anche le iniziative collaterali diffuse nel centro storico: in Piazza Borea saranno presenti l’associazione Ventimiglia l’Altra e White Rabbit, in Piazza delle Erbe il Team Ceraolo proporrà un’esibizione di arti marziali, mentre in Piazza Colletta sarà allestita una mostra d’arte a cura di Venti d’Arte. In Vico della Torre, invece, Confesercenti organizzerà una mostra fotografica.

In parallelo, sabato 11 e domenica 12 aprile, il Chiostro di San Francesco ospiterà la mostra del fumettista internazionale Fabio Bono, arricchendo ulteriormente il programma culturale del weekend.

“La Fiera di San Giuseppe, giunta alla sua terza edizione, è una manifestazione fortemente voluta da questa Amministrazione – dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore al Commercio Marco Agosta – che negli anni è riuscita a crescere e a consolidarsi come un appuntamento atteso da tutta la città. Nonostante il rinvio dovuto al maltempo, abbiamo lavorato con determinazione per garantire lo svolgimento dell’evento, convinti del suo valore per il tessuto sociale ed economico di Ventimiglia”.