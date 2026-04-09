ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 09 aprile 2026, 07:27

Sanremo, domenica prossima torna il Diversamente Rally: emozioni a Portosole tra solidarietà, motori e inclusione

La settima edizione dell’evento della Scuderia dei Fiori porterà al mattino i ragazzi con disabilità a bordo delle auto da corsa

Sanremo, domenica prossima torna il Diversamente Rally: emozioni a Portosole tra solidarietà, motori e inclusione

Motori, inclusione e solidarietà tornano protagonisti a Portosole: domenica andrà in scena la settima edizione del “Diversamente Rally”, la manifestazione benefica organizzata dalla Scuderia dei Fiori, ormai diventata un appuntamento atteso da famiglie, appassionati e volontari. La giornata prenderà il via al mattino con il momento più emozionante: i ragazzi diversamente abili saliranno a bordo delle auto da rally, affiancati da piloti professionisti, per vivere in sicurezza l’adrenalina e il fascino delle competizioni. Un’esperienza speciale che, anno dopo anno, regala sorrisi, entusiasmo e ricordi indelebili.

Nel pomeriggio spazio invece al taxi rally solidale, aperto al pubblico: chi vorrà potrà salire sulle vetture da corsa e fare un giro da passeggero, contribuendo così alla raccolta fondi. L’intero ricavato sarà devoluto a due associazioni del Ponente ligure impegnate nel sociale. L’iniziativa, che unisce sport e attenzione al territorio, si inserisce in una tradizione che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere sempre più persone. Già nelle scorse edizioni, il Diversamente Rally aveva registrato una forte partecipazione, trasformando Portosole in un grande spazio di festa e condivisione. Nel 2025, la manifestazione aveva richiamato numerosi equipaggi e volontari, confermandosi come uno degli eventi benefici più sentiti della Riviera.

“Vogliamo regalare una giornata di gioia e spensieratezza ai ragazzi e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per chi ogni giorno lavora al loro fianco”, è lo spirito che anima da sempre la manifestazione. L’appuntamento è dunque per domenica a Portosole, per una giornata in cui la passione per il rally si mette al servizio della solidarietà, dimostrando ancora una volta come lo sport possa diventare un potente strumento di inclusione.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium