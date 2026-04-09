Sanremo, domenica prossima torna il Diversamente Rally: emozioni a Portosole tra solidarietà, motori e inclusione

Motori, inclusione e solidarietà tornano protagonisti a Portosole: domenica andrà in scena la settima edizione del “Diversamente Rally”, la manifestazione benefica organizzata dalla Scuderia dei Fiori, ormai diventata un appuntamento atteso da famiglie, appassionati e volontari. La giornata prenderà il via al mattino con il momento più emozionante: i ragazzi diversamente abili saliranno a bordo delle auto da rally, affiancati da piloti professionisti, per vivere in sicurezza l’adrenalina e il fascino delle competizioni. Un’esperienza speciale che, anno dopo anno, regala sorrisi, entusiasmo e ricordi indelebili.

Nel pomeriggio spazio invece al taxi rally solidale, aperto al pubblico: chi vorrà potrà salire sulle vetture da corsa e fare un giro da passeggero, contribuendo così alla raccolta fondi. L’intero ricavato sarà devoluto a due associazioni del Ponente ligure impegnate nel sociale. L’iniziativa, che unisce sport e attenzione al territorio, si inserisce in una tradizione che negli anni ha saputo crescere e coinvolgere sempre più persone. Già nelle scorse edizioni, il Diversamente Rally aveva registrato una forte partecipazione, trasformando Portosole in un grande spazio di festa e condivisione. Nel 2025, la manifestazione aveva richiamato numerosi equipaggi e volontari, confermandosi come uno degli eventi benefici più sentiti della Riviera.

“Vogliamo regalare una giornata di gioia e spensieratezza ai ragazzi e, allo stesso tempo, raccogliere fondi per chi ogni giorno lavora al loro fianco”, è lo spirito che anima da sempre la manifestazione. L’appuntamento è dunque per domenica a Portosole, per una giornata in cui la passione per il rally si mette al servizio della solidarietà, dimostrando ancora una volta come lo sport possa diventare un potente strumento di inclusione.