Da Vallecrosia al Mare a Roma, Riccardo Bonsi presenta "Alla ricerca di Dio. Sulle orme dell'invisibile tra fede e ragione" (Foto)

"Alla ricerca di Dio. Sulle orme dell'invisibile tra fede e ragione" sbarca a Roma. Il vallecrosino Riccardo Bonsi presenterà il suo libro, mercoledì 6 maggio alle 13, nella sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Per l'occasione i relatori saranno Marzio Villari, Ceo Brainet e docente di Linguaggio della Comunicazione, il senatore Gianni Berrino e Robert Rekuc, sacerdote, monsignore e teologo, che interverranno insieme allo scrittore, storico e Gran Priore del V.E.O.S.P.S.S. per fare un 'viaggio' sulle orme dell'invisibile tra fede e ragione.

Il libro "Alla ricerca di Dio. Sulle orme dell'invisibile tra fede e ragione" attraversa in modo ampio e rigoroso la storia del pensiero religioso e filosofico per interrogare una delle questioni più profonde dell'esperienza umana: l'esistenza di Dio. L'opera segue, infatti, un percorso che prende avvio dall'antichità classica e si sviluppa attraverso le grandi tradizioni monoteistiche, la riflessione dei Padri della Chiesa, la sistematizzazione della scolastica, le fratture della riforma e le svolte dell'età moderna, fino ad arrivare al dibattito contemporaneo. In questo itinerario, l'autore mette a confronto fede e ragione, analizzando le principali prove filosofiche dell'esistenza divina e le critiche mosse dall'ateismo e dall'agnosticismo, senza mai ridurre la complessità. Il testo mantiene un equilibrio costante tra rigore argomentativo e chiarezza espositiva, offrendo al lettore strumenti per comprendere come la ricerca di Dio si sia trasformata nel corso dei secoli, pur rimanendo una domanda sempre attuale. Più che fornire risposte definitive, il libro accompagna in un cammino di riflessione, mostrando come il valore della ricerca risieda anche nel suo stesso svolgersi. Ne emerge un'opera densa ma accessibile, pensata per chi desidera approfondire con serietà e apertura il rapporto tra pensiero, fede e senso dell'esistenza.