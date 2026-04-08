Bordighera, un dialogo interreligioso sul fine vita alla Biblioteca Civica Internazionale

Le sfide etiche legate al fine vita saranno al centro di un importante momento di riflessione e dialogo che si terrà giovedì 16 aprile alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (Via Romana, 52).

L’evento, dal titolo "Le chiese cristiane e le sfide etiche: riflessioni sul fine vita", propone un confronto a più voci su uno dei temi più complessi e dibattuti della contemporaneità, analizzato attraverso la lente della fede e della responsabilità etica.

L'incontro vedrà come protagonisti:

Il Professor Giovanni Perotto , docente di religione cattolica;

, docente di religione cattolica; Il Pastore Jonathan Terino, della Chiesa Valdese.

Il dialogo intende esplorare le diverse sensibilità e posizioni all'interno del panorama cristiano, offrendo spunti di riflessione che spaziano dalla dignità della persona alle questioni bioetiche più urgenti.

L'introduzione e la moderazione del dibattito saranno affidate ad Alberto Guglielmi Manzoni, studioso ed esperto di dialogo interreligioso.

L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione "L'Uomo e il Pellicano", realtà da sempre impegnata nella promozione della cultura, della pace e dell'approfondimento etico.

L'ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.