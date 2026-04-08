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Eventi | 08 aprile 2026, 10:08

Bordighera, un dialogo interreligioso sul fine vita alla Biblioteca Civica Internazionale

Appuntamento giovedì 16 aprile alle ore 16.30

Le sfide etiche legate al fine vita saranno al centro di un importante momento di riflessione e dialogo che si terrà giovedì 16 aprile alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (Via Romana, 52).

L’evento, dal titolo "Le chiese cristiane e le sfide etiche: riflessioni sul fine vita", propone un confronto a più voci su uno dei temi più complessi e dibattuti della contemporaneità, analizzato attraverso la lente della fede e della responsabilità etica.

L'incontro vedrà come protagonisti:

  • Il Professor Giovanni Perotto, docente di religione cattolica;
  • Il Pastore Jonathan Terino, della Chiesa Valdese.

Il dialogo intende esplorare le diverse sensibilità e posizioni all'interno del panorama cristiano, offrendo spunti di riflessione che spaziano dalla dignità della persona alle questioni bioetiche più urgenti.

L'introduzione e la moderazione del dibattito saranno affidate ad Alberto Guglielmi Manzoni, studioso ed esperto di dialogo interreligioso.

L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione "L'Uomo e il Pellicano", realtà da sempre impegnata nella promozione della cultura, della pace e dell'approfondimento etico.

L'ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione

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