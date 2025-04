Ventimiglia, Largo Torino cambierà volto: al via i lavori di ripristino della fontana (Foto)

Un gioco di luci e una nuova illuminazione cambieranno il volto di Largo Torino a Ventimiglia. Sono iniziati ieri i lavori di ripristino della fontana John Lennon per la pace e la fratellanza universale posizionata nella rotonda del Corsaro Nero.

Un intervento messo in atto dall'Amministrazione Di Muro per ridare vita a un'opera pubblica non funzionante da tempo. "I lavori dureranno circa un mese" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Prevedono il ripristino dell'esistente ma verranno effettuate anche delle migliorie. Verrà, infatti, ripristinata la fontana, che avrà una nuova illuminazione adeguata, e vi sarà anche un piccolo gioco di luci".

"Un intervento fondamentale per migliorare un'opera pubblica che viene vista come il biglietto da visita di Ventimiglia da visitatori e turisti visto che si trova proprio all'ingresso della città" - dice il vicesindaco e assessore al Commercio, alla Polizia Amministrativa, alla Sanità e Rapporti con Terzo Settore, ai Lavori Pubblici, all'Arredo Urbano e Manutenzioni, al Patrimonio e alla Protezione Civile -"Mi sembrava, perciò, giusto dare un po' di colore all'ingresso di Ventimiglia".