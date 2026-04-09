Bordighera, Lamberto Garzia presenta “Autoritratto con rosa gialla” alla libreria AmicoLibro

La libreria AmicoLibro di Bordighera ospiterà venerdì alle ore 17 la presentazione del libro “Autoritratto con rosa gialla” di Lamberto Garzia. L’autore dialogherà con il pubblico, accompagnato da un’introduzione di Alessio Orsetti, offrendo ai presenti l’occasione di entrare nel cuore dell’opera attraverso riflessioni personali, suggestioni letterarie e racconti di vita.

“Autoritratto con rosa gialla” è un’opera intensa e coinvolgente, in cui Garzia intreccia memoria, identità e sensibilità narrativa, restituendo al lettore un percorso intimo e al tempo stesso universale.

Lamberto Garzia, nato a Sanremo nel 1965, ha vissuto tra Nizza, Roma e l’Abruzzo e oggi risiede tra l’estremo Ponente ligure e Tellaro, nel Levante. Ha pubblicato tre libri di poesie, con prefazioni e postfazioni di autori come Giuseppe Conte, Claudio Damiani e Milo De Angelis. Parti delle sue opere sono state tradotte in Giappone, Cina, Stati Uniti, Taiwan, Nepal e Francia. Nel 2024 ha partecipato alla Fiera del Libro di Pechino e al “7th Boao International Poetry Festival” a Bangkok. Da oltre trent’anni è attivo come operatore culturale.

L’ingresso è libero.



