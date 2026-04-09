Screening, gazebo, passeggiata a 6 zampe e visite guidate: Bordighera ospita il "Lions Day" (Foto e video)

Bordighera ospita, per la prima volta, il Lions Day, la giornata internazionale in cui i Lions Club incontrano la comunità per presentare le proprie attività e iniziative di servizio. Verrà proposta l'11 e il 12 aprile dai Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli.

Due giornate per conoscere da vicino il lavoro dei Lions e partecipare alle attività dedicate alla salute e alla comunità. "Celebreremo tutti assieme il Lions Day, o meglio i Lions Days, che sarà spalmato su due giorni. E' la prima volta che viene organizzato a Bordighera" - dice Maurino Imbrenda, governatore del Distretto Lions 108 Ia3 - "Le giornate dedicate a questo rappresentativo e partecipato evento saranno sabato 11 e domenica 12 aprile. La sede a Bordighera ospiterà i Lions al Teatro G. Golzi e nel suo parco antistante che per l'occasione si trasformeranno in un accogliente Villaggio Lions aperto a tutta la comunità. Durante queste giornate verranno offerti importanti servizi di prevenzione e sensibilizzazione con screening gratuiti della vista, dell'udito e della glicemia a testimonianza dell'impegno di noi Lions a favore della salute e del benessere della popolazione. I Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli stanno lavorando da mesi per la riuscita dell'evento celebrativo più importante. Noi Lions siamo al servizio di un mondo che ha bisogno e per questo siamo orgogliosi di trasformare Bordighera nella nostra capitale per presentare alle nostre comunità chi sono i Lions e cosa fanno. Dobbiamo presentarci in modo dinamico e vivace, uniti e coscienti che i nostri interlocutori non dovranno vedere soltanto un'invasione di gilet gialli ma un'invasione di uomini, donne e ragazzi pronti ad accogliere a braccia aperte chiunque sia predisposto al servizio e chiunque abbia bisogno. Insieme celebreremo la nostra voglia di servire, i nostri traguardi, i nuovi club e i nuovi soci ma soprattutto il nostro orgoglio di essere parte della più grande associazione di volontariato al mondo. In quei giorni si potrà trovare e acquistare anche la maglietta 'Belin che Lions Day' appositamente realizzata per l'occasione".

Nel corso di due giornate, sabato dalle 10 alle 18 mentre domenica dalle 8.30 alle 13.30, il centro città accoglierà oltre 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International. Sono previsti screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista e udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. "Per la prima volta nella storia Bordighera organizza questo importante evento. Il Lions Day rappresenta un momento fondamentale per la crescita di tutti i Lions e noi abbiamo pensato di concepirlo come una grande festa, la festa del Lions International e la festa della nostra città, nel cuore di Bordighera, dove verranno mostrate alla cittadinanza tutte le nostre attività" - afferma Axl Roberto Ferrandini, presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi - "La nostra idea di Lions ci vede in prima linea nell'affrontare i bisogni della nostra comunità e del nostro mondo ma riteniamo che questo debba essere fatto con la serietà che ci contraddistingue da sempre ma anche con tanta allegria e un po' di leggerezza, quello che ho imparato nei miei anni di Leo, perché ciò che ci terrà sempre uniti è il sorriso, un sorriso che vogliamo regalare a tutti i cittadini che avranno la voglia di conoscerci nell'arco delle due giornate. Alle 15 aprirà il Villaggio Lions dove, tra i vari stand, che rappresentano da sempre il fiore all'occhiello del nostro operare, saranno presenti spazi informativi dedicati ai principali service Lions e ai progetti di solidarietà che portiamo avanti con passione e spirito di servizio. Saranno presenti, per esempio, la Banca degli occhi, la LCIF, Viva Sofia, Città Murate, progetto Kairos, campo giovani disabili, Lions Pin Trading club MD108 Italy, raccolta occhiali usati, raccolta di farmaci e alimentare. Inoltre, saranno presenti associazioni legate alle tradizioni e alla tutela del nostro territorio. I services si svolgeranno al teatro Golzi e nel suo parco dalle 15 alle 18 di sabato 11 aprile e dalle 9 alle 13 di domenica 12 aprile".

I Lions si dedicano a progetti concreti, inclusi il sostegno ai non vedenti, la prevenzione della cecità, la lotta contro il diabete, il cancro infantile e la sicurezza alimentare. I club operano a livello locale ma beneficiano dell'impatto globale della Fondazione Lions Clubs International che finanzia i progetti su larga scala. "La collaborazione nei numerosi services e lo scambio delle nostre esperienze ed emozioni saranno i protagonisti di queste giornate" - dichiara Silvano Croese, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

I Lions sono impegnati in prima linea in otto cause umanitarie: vista, opere umanitarie, fame, ambiente, giovani, cancro infantile, diabete e disastri naturali. "E' un'occasione speciale per incontrarsi, stare insieme e condividere i valori che uniscono Lions e Leo" - sottolinea Alex Buttitta, presidente Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli - "Momenti come questo ci ricordano l'importanza del nostro impegno verso la comunità e quanto, insieme, possiamo fare per il territorio. Con entusiasmo vi aspettiamo per condividere questa giornata di amicizia, partecipazione e spirito di servizio".

Sabato alle 15 verrà organizzata una passeggiata a 6 zampe, che partirà dal Palazzo del Parco a Bordighera mentre alle 20 è prevista la cena 'Light my Lions'. "Un’iniziativa aperta a tutti dedicata alla scoperta del ruolo fondamentale dei cani d’assistenza. L’evento, organizzato con la collaborazione di diverse realtà associative e istituzionali, si terrà sabato 11 aprile alle 15 con partenza da Palazzo del Parco. Il percorso si snoderà lungo il suggestivo Lungomare Argentina con arrivo previsto nella zona dell’Hotel Parigi" - mette in risalto Raffaella Fogliarini, presidente del Comitato Lions Day - "Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere consapevolezza e inclusione, invitando cittadini e famiglie a partecipare a una camminata condivisa insieme ai propri amici a quattro zampe. Camminiamo insieme per conoscere i cani d’assistenza, veri e propri supporti indispensabili per molte persone. Durante il pomeriggio è prevista anche una dimostrazione speciale intitolata 'Il Collare d’Oro', dedicata a mostrare concretamente come i cani aiutano le persone con epilessia, offrendo un importante momento di informazione e sensibilizzazione su una tematica spesso poco conosciuta. Un’occasione per approfondire il valore del legame tra uomo e animale, all’insegna della solidarietà".

Domenica mattina, dalle 9.45, si svolgeranno le attività congressuali presso il Palazzo del Parco, con la partecipazione di circa 300 delegati provenienti da diverse province del territorio. L’evento coinvolge l’intero Distretto Lions, che riunisce 72 club e circa 3000 soci. Alle 9, inoltre, verrà proposto Infiniteventimiglia con partenza dalla spianata dei pennoni. "Domenica, all'inizio e alla fine dell'evento, verrà offerto una colazione e un ricco buffet curato dai ragazzi dell'associazione Spes, una grande famiglia che impegna tutte le proprie forze a favore della vera integrazione sociale di persone diversamente abili" - sottolinea Fabrizio Condrò del comitato organizzatore - "Ringraziamo l'amministrazione Ingenito, il commissario straordinario e gli uffici per averci aiutato e sostenuto nell'organizzazione dell'evento. Vi aspettiamo numerosi per condividere tutti insieme due giornate di amicizia e rafforzare sempre più il senso di appartenenza alla nostra grande famiglia".

Domenica alle 10 da Palazzo del Parco a Bordighera verranno proposte anche visite guidate alla scoperta della città murata. "Sarà una visita guidata alla scoperta dei luoghi storici e delle mura di Bordighera" - spiega Silvano Croese, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Da Palazzo del Parco si andrà sulla via Romana, dove sorgono importanti ville di fine '800 e dei primi anni del '900, tra cui spiccano la villa Bischoffsheim e la villa della Regina Margherita. Si raggiungerà il museo Bicknell e procedendo lungo la via Romana e altre strade dei primi '900 si arriverà al Capo di Sant'Ampelio, dove si trova l'omonima chiesetta. Saliremo poi, seguendo la via Aurelia, nel centro storico passando accanto alla villa Garnier. Saranno disponibili anche dei pullman da Palazzo del Parco al parcheggio sulla spianata del Capo per chi non riuscisse a camminare dove vi sarà un punto d'incontro. Insieme visiteremo poi le mura della città, il centro storico, le antiche porte e la chiesa parrocchiale seicentesca dedicata a Santa Maria Maddalena, recentemente restaurata all'interno. Nel rientro ai giardini del Palazzo del Parco si scenderà dalla via Romana lungo via Regina Margherita, in fondo alla quale si trova la chiesa dell'Immacolata Concezione, detta Terrasanta, progettata dall'architetto Garnier".