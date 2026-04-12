Prevenzione, solidarietà, volontariato e visite guidate: Bordighera celebra il "Lions day" (Foto e video)

Prevenzione, solidarietà, volontariato e visite guidate. Bordighera celebra il Lions Day.

Per due giornate cittadini e turisti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro dei Lions e partecipare alle attività dedicate alla salute e alla comunità. Al Villaggio Lions, allestito nel giardino di fronte al Palazzo del Parco, si sono, infatti, potuti trovare stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International, servizi di prevenzione e sensibilizzazione con screening gratuiti della vista, dell'udito e della glicemia, attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, diverse associazioni legate a tradizioni e alla tutela del territorio e la maglietta 'Belin che Lions Day', appositamente realizzata per l'occasione.

Dopo il successo della giornata di ieri, questa mattina circa 300 delegati provenienti da diverse province del territorio si sono ritrovati nel Palazzo del Parco per le attività congressuali. L’evento ha, infatti, coinvolto l’intero Distretto Lions, che riunisce 72 club e circa 3000 soci tra Liguria e Piemonte. Sono, state, inoltre proposte Infiniteventimiglia, partita dalla spianata dei pennoni, e visite guidate alla scoperta della città murata, dei luoghi storici e delle chiese di Bordighera. L'evento è stato organizzato dai Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli con il patrocinio del Comune.