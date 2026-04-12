La Riviera dei Fiori conquista Parigi: la DMO porta l’outdoor ligure al Run Experience 2026

Parigi è stata per tre giorni la capitale del running e la Riviera dei Fiori si è presentata al grande pubblico come meta outdoor da vivere 12 mesi l’anno. Run Experience, che si è svolto al Parco delle Esposizioni di Porte de Versailles, è tra i principali appuntamenti internazionali dedicati alla corsa: dal 9 all’11 aprile 2026 il salone riunisce runner di ogni livello.

Allo suo stand, la DMO Riviera dei Fiori ha raccontato una Liguria diversa: panorami sul mare, borghi e crinali dell’entroterra, percorsi per correre e pedalare tra natura e cultura. Al centro la ciclovia Riviera dei Fiori: con l’apertura del tratto Imperia–Diano (22 giugno) si completerà un tracciato costiero continuo che attraversa l’intera provincia, ideale per cicloturisti e sportivi, affiancato da una rete di itinerari outdoor pensati per ogni livello.

“Essere a Run Experience significa parlare direttamente a chi cerca nuove mete da vivere con le scarpe ai piedi – dichiara Marco Benedetti, Amministratore della DMO –. Stiamo costruendo, insieme agli organizzatori dei principali eventi sportivi del territorio come la Sanremo Marathon, un racconto unico della Riviera dei Fiori: facile da raggiungere, varia, e perfetta per allenarsi e scoprire nuovi percorsi. In fiera abbiamo presentato anche una nuova brochure dedicata agli itinerari outdoor.”

Il calendario delle presenze internazionali nel mondo dell’outdoor della DMO continuerà a giugno con Eurobike a Francoforte, appuntamento di riferimento per il cicloturismo.

“Qui l’outdoor unisce costa ed entroterra e si pratica davvero in ogni stagione, grazie a un clima ideale – conclude Benedetti –. È una leva concreta per destagionalizzare e per invitare nuovi visitatori a scoprire la Riviera dei Fiori oltre l’estate, tra eventi, percorsi e esperienze all’aria aperta.”