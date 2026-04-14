Servizio civile universale in provincia di Imperia, prolungata al 16 aprile la scadenza per la presentazione della domanda online

E' stata prolungata a giovedì 16 aprile alle 14 la scadenza per la presentazione della domanda online per partecipare al servizio civile universale. Sono 145 i posti in provincia di Imperia, 29 riservati a Giovani con minori opportunità, in 62 sedi operative di 37 enti accreditati, per progetti operanti in quattro settori: assistenza; educazione e promozione culturale; paesaggistica; ambientale; del turismo sostenibile e sociale e dello sport; patrimonio storico, artistico e culturale e Protezione civile.

I posti sono nei comuni di Bajardo, Bordighera, Cervo, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia e Ventimiglia. Sul sito www.serviziocivileimperia.it può essere consultato l’elenco dei posti suddivisi per ente, con indicazione del settore, della sede e i contatti.

Il Servizio Civile Universale ha la finalità di concorrere alla difesa della Patria con mezzi nonviolenti, di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli. Il Servizio Civile Universale è un'importante esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell'assistenza sociale, dell'animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti.

Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto). Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 5 o 6 giorni alla settimana) per 12 mesi (nei primi mesi sono programmate la formazione generale e specifica), 20 giorni di permesso ordinario, permessi straordinari, 15 giorni di malattia retribuita e altri 15 non retribuiti. Ai volontari selezionati vengono garantiti un contributo mensile di 519,47 euro, la copertura assicurativa, l'attestato nazionale di fine servizio, la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza, la certificazione delle competenze acquisite. I progetti saranno avviati dal 18 settembre 2026 e possono prevedere prima della conclusione un periodo di tutoraggio per l’orientamento al lavoro. E' possibile svolgere il Servizio Civile Universale anche all'estero. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili sui siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it e www.politichegiovanili.gov.it. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda fino alle 14 del giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere al sito tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della domanda on-line di servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Per la presentazione della domanda on-line di servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Al momento dell’invio della domanda di partecipazione, i cittadini residenti in Italia hanno la facoltà di richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale, che è uno strumento digitale gratuito finalizzato a promuovere l’accesso a beni e/o servizi ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano residenti in Italia. Maggiori informazioni sulla CGN e sui vantaggi ad essa associati sono disponibili all’indirizzo: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale.