Sanremo, sottopasso di Palazzo Roverizio ripulito e ritinteggiato: decoro restituito alla città (Foto)

Potremmo dire “finalmente”: da alcune ore il sottopasso di Palazzo Roverizio, che unisce via Palazzo a via Escoffier a Sanremo, è stato ripulito dalle scritte di dubbio gusto e completamente ritinteggiato. Anche se deve ancora essere terminato per una sistemazione completa, si tratta di un intervento importante, realizzato dal Comune di Sanremo e atteso da tempo. Il sottopasso è infatti molto utilizzato da residenti e turisti, poiché collega due aree di grande passaggio e rilievo commerciale, trovandosi a pochi metri dalla centralissima via Matteotti. Nei mesi scorsi erano state numerose le segnalazioni e le lamentele giunte alla nostra redazione per le condizioni di degrado in cui versava.

Oggi, finalmente, possiamo evidenziare il lavoro di riqualificazione e abbellimento portato a termine, che restituisce decoro e dignità a uno spazio pubblico importante. Ora, però, la responsabilità passa anche ai cittadini: mantenere il sottopasso in buone condizioni è fondamentale. Il deturpamento della cosa pubblica dipende troppo spesso proprio da comportamenti individuali. L’auspicio è che il sottopasso di Palazzo Roverizio possa restare curato e pulito a lungo, diventando un esempio positivo per tutta la città.