CNA Imperia avvia la sperimentazione del Passaporto Digitale di Prodotto: un progetto pilota per innovare il settore moda

La CNA nazionale ha sottoscritto un accordo di partnership biennale per la promozione e la sperimentazione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP - Digital Product Passport) nel settore moda. In questo contesto, CNA Imperia accoglie con grande entusiasmo l’opportunità rappresentata dalla messa a disposizione della piattaforma tecnologica da parte di Bcode, ritenendola uno strumento concreto e strategico per accompagnare le imprese del territorio in un percorso di innovazione e adeguamento alle future normative europee.

CNA Imperia avvia così sul territorio una fase di sperimentazione rivolta alle imprese del comparto moda – artigiane e PMI – con l’obiettivo di supportarle in una fase di profondo cambiamento normativo e di mercato.

Un’opportunità concreta per le imprese locali

La sperimentazione prevede attività di informazione, formazione e accompagnamento operativo sul tema del DPP. CNA Imperia metterà a disposizione il proprio presidio territoriale per intercettare e coinvolgere le imprese interessate, favorendo la diffusione di strumenti innovativi e nuove competenze.

Tra le prime azioni previste, l’avvio di un progetto pilota con alcune imprese del territorio, che potranno testare direttamente la piattaforma DPP e valutarne i benefici in termini di tracciabilità, trasparenza e valorizzazione del prodotto.

Un settore sotto pressione, tra criticità e nuove opportunità

L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente complesso per il settore moda, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare:

l’aumento dei costi energetici e delle materie prime

difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata

una crescente competizione internazionale

nuove richieste di sostenibilità e trasparenza da parte dei consumatori e dei mercati

In questo scenario, il Passaporto Digitale di Prodotto non rappresenta solo un futuro adempimento normativo, ma anche una leva strategica per rafforzare la competitività, migliorare la comunicazione del valore dei prodotti e tutelare il patrimonio di competenze artigianali.

Verso il nuovo quadro normativo europeo

Il DPP è uno degli strumenti chiave previsti dal Regolamento europeo Ecodesign (ESPR), già approvato ma ancora in fase di definizione operativa. Saranno infatti i prossimi atti delegati della Commissione europea a stabilire nel dettaglio i dati obbligatori e le modalità tecniche di applicazione.

Proprio questa fase di transizione rende fondamentale partire subito con attività di sperimentazione: le imprese potranno acquisire competenze, comprendere le implicazioni operative e farsi trovare pronte quando il quadro normativo sarà definitivo.

Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia: «Il settore moda sta attraversando una fase delicata, tra difficoltà strutturali e nuove sfide legate alla transizione digitale e sostenibile. Il Passaporto Digitale di Prodotto rappresenta un cambiamento importante, che non deve essere vissuto come un obbligo, ma come un’opportunità. Con questa sperimentazione vogliamo offrire alle nostre imprese la possibilità di capire e testare concretamente questo strumento, preparandosi in anticipo e valorizzando al tempo stesso la qualità e la trasparenza delle produzioni locali. CNA Imperia è al fianco delle aziende per accompagnarle in questo percorso, rendendo l’innovazione accessibile anche alle realtà più piccole».