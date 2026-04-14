Ventimiglia, la Castagnola “va all’università” con la tradizione protagonista all’UNITRE

Si è concluso ieri a Ventimiglia, presso la sede dell’UNITRE Ventimiglia, il mini corso dedicato alle tradizioni alimentari della zona intemelia, un’iniziativa che ha saputo coniugare cultura, storia e sapori del territorio.

A guidare il percorso è stato Mauro Merlenghi, presidente del Circolo della Castagnola, che nelle prime lezioni ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle origini della pisciadela, nata come pissaladière sulle coste del sud della Francia e poi evolutasi, con l’introduzione del pomodoro, nelle varianti tipiche del Ponente ligure come la sardenaira e la piscialandrea.

Il corso è proseguito con l’approfondimento di altre specialità locali, tra cui il benardu, dolce tradizionale a base di polenta, e le tipiche bane di Camporosso, offrendo ai partecipanti un vero e proprio viaggio nella cultura gastronomica del territorio.

Gran finale con una prova pratica dedicata al dolce simbolo della città: la Castagnola di Ventimiglia. A condurre il laboratorio è stato Gianni Gepponi, considerato un vero maestro della tradizione, che ha guidato gli “alunni” nella preparazione.