La provincia di Imperia guida il mercato ligure degli affitti: domanda +34,9% e canoni +20% nel primo trimestre 2026 dati record

Nel primo trimestre del 2026 il mercato immobiliare di Liguria conferma un trend di crescita diffusa, ma è soprattutto la provincia di Imperia a emergere per dinamiche particolarmente vivaci nel segmento delle locazioni.
Provincia di Imperia protagonista degli affitti in Liguria
Il dato più rilevante riguarda la domanda di affitti nel Comune di Imperia, che registra un incremento straordinario del +34,9% su base annua, il valore più alto tra tutti i territori analizzati. A questo si accompagna una dinamica di mercato altrettanto significativa sul fronte dell’offerta, che segna un forte calo del -33,3%, evidenziando una riduzione marcata della disponibilità di immobili in locazione. Sul fronte dei prezzi, Imperia registra un aumento dei canoni pari a circa +20%, confermando una pressione crescente sul mercato delle locazioni.
Tabella affitti
Un mercato regionale in tensione
Il quadro complessivo della Liguria mostra un contesto di crescita:
- i prezzi di vendita regionali aumentano del +3%
- i canoni medi crescono del +6%
- la regione si conferma tra le più care d’Italia, con una media di 2.743 €/mq per le compravendite
- gli affitti si attestano a 11,5 €/mq
Nel confronto territoriale, città come Genova restano più economiche per acquistare casa, mentre aree come Savona mantengono valori più elevati sul fronte delle compravendite.
Tabella vendite
Pressione crescente e squilibrio tra domanda e offerta
La nostra provincia si inserisce in un contesto regionale caratterizzato da:
- domanda in aumento nelle locazioni in pochi territori selezionati
- offerta in forte contrazione o estrema volatilità
- un generale squilibrio tra disponibilità e richiesta di immobili
In particolare, mentre in molte zone liguri l’offerta cresce, a Imperia si osserva il movimento opposto, contribuendo a una maggiore tensione sui prezzi.
La provincia di Imperia si conferma quindi uno dei mercati più dinamici della regione: domanda in forte espansione, offerta in netto calo e canoni in rapida crescita delineano uno scenario di crescente pressione abitativa, destinato a influenzare ulteriormente il mercato nei prossimi trimestri.